Koblik Group хочет занять 30% рынка тракторных прицепов после запуска завода под Воронежем

Запуск завода по производству тракторных прицепов в индустриальном парке «Масловский» (Новоусманский район) может позволить Koblik Group занять порядка 30% рынка, заявила гендиректор ООО «УК Коблик Групп» Анна Мантрова в ходе встречи с журналистами на площадке строящегося предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ульяна Ларионова Фото: Ульяна Ларионова

На заводе планируется выпускать зерноперегрузчики, прицепы с толкающей стенкой, разбрасыватели органических удобрений и самосвальные прицепы. Общий объем инвестиций в проект составил 2 млрд руб., 350 млн из них предоставил в виде льготного займа федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Запустить завод планируется до конца текущего года, сейчас идут пусконаладочные работы.

Koblik Group Егора Коблика включает четыре сельскохозяйственных машиностроительных завода — «Воронежсельмаш» и «Ромакс» в Воронеже, «Интех» в Смоленске и «Запагромаш» в Минске. Также в холдинг входит компания «Кузница» — официальный дилер мировых производителей сельскохозяйственной техники с 20 региональными филиалами. ООО «УК Коблик групп» было учреждено в феврале 2021 года, 76% компании у ее гендиректора Анны Мантровой, еще 24% — у ООО «Коблик групп». Основной вид деятельности связан с услугами в области бухгалтерского учета, финансового аудита, налогового консультирования.

Это не первый проект, реализуемый компанией при поддержке ФРП. В 2024 году «Ромакс» запустил в Семилукском районе новый сборочный конвейер, что увеличило мощности завода по выпуску силосов для хранения зерна и других продуктов сельхозпроизводства в два раза — до 1,25 тыс. единиц в год. Инвестиции в проект составили около 500 млн руб., 300 млн руб. из которых также были предоставлены ФРП в виде льготного займа.

В июне 2024 года стало известно, что инвестиции Koblik Group в завод прицепов под Воронежем выросли с 1,5 до 2 млрд рублей

Ульяна Ларионова