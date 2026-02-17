В РЖД объяснили смысл надбавки в 1% к грузовому ж/д тарифу

Введение надбавки в 1% к железнодорожному тарифу необходимо для финансирования транспортной безопасности, в том числе защиты от терактов и другого незаконного вмешательства, рассказали «РИА Новости» в РЖД.

В компании добавили, что деньги от надбавки не пойдут на погашение долгов. «Полученные РЖД средства в полном объеме будут направлены на реализацию мероприятий по транспортной безопасности на более чем 1 тыс. объектов транспортной инфраструктуры»,— заверили в РЖД.

Накануне правительство поручило Федеральной антимонопольной службе подготовить нормативный акт, устанавливающий дополнительную целевую надбавку в 1% к тарифам и сборам на перевозку грузов и услуги по использованию ж/д. Надбавка будет актуальна с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027-го.