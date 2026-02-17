Правительство вводит надбавку 1% к грузовым ж/д тарифам с 1 марта

Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе подготовить нормативный акт, устанавливающий дополнительную целевую надбавку к тарифам и сборам на перевозку грузов и услуги по использованию железнодорожной инфраструктуры. Коэффициент надбавки составит 1,01 (т. е. 1%).

Деньги пойдут на компенсацию расходов, связанных с обеспечением транспортной безопасности, следует из документа. Надбавка будет действовать с 1 марта этого года по 28 февраля 2027-го. Документ опубликован на сайте публикации правовых актов.

С декабря 2024 года тарифы на грузовые железнодорожные перевозки были повышены на 13,8%. С 1 декабря 2025 года тарифы были проиндексированы дополнительно на 10%. С начала 2026 года ввели повышающий коэффициент 1,1 к тарифам на порожний перегон универсальных и специализированных вагонов, а также спецплатформ после транспортировки контейнеров.

