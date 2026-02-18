В Ярославской области группа лиц незаконно поставила на учет 1500 мигрантов

В Ярославской области в 2025 году была пресечена деятельность группы лиц, которая проводила массовую фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом начальник регионального УМВД Алексей Школкин сообщил на заседании областной думы.

Фото: УМВД по Ярославской области

«В результате преступной деятельности на учет незаконно было поставлено 1,5 тыс. мигрантов. В настоящее время приняты меры по снятию иностранных граждан с миграционного учета в связи с установлением фактов фиктивной регистрации и выдворением с территории РФ»,— сказал господин Школкин.

По данному факту уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Всего за 2025 год было возбуждено 117 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции.

Также было составлено 10 тыс. административных протоколов на физлиц, 249 — на юрлиц, 85 — на должностных лиц, 121 — на ИП. Общая сумма наложенных штрафов превысила 20,5 млн руб.

Алла Чижова