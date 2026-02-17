Минцифры включило «Делимобиль» и BelkaCar в «белый список»

Каршеринговые сервисы «Делимобиль» и BelkaCar вошли в перечень цифровых платформ, доступных при ограничениях мобильного интернета по соображениям безопасности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компании. Речь идет о так называемом «белом списке» Минцифры.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В «Делимобиле» указали, что перебои с мобильным интернетом напрямую отражались на пользовательском опыте: в отдельных случаях автомобили отображались на карте, но аренду запустить было невозможно, а техническим специалистам требовалось больше времени для поиска машин и их обслуживания. В августе компания оценивала негативный эффект от проблем с геолокацией примерно в 10% выручки.

«Белый список» создан в сентябре 2025 года для доступа к ключевым ресурсам. Механизм позволяет ограничивать работу интернета, сохраняя доступ к согласованным с властями сайтам и сервисам. В перечень входят крупнейшие маркетплейсы, сайты операторов связи, отдельные банки и СМИ, включая «Ъ».