«Коммерсантъ» вошел в «белый список» Минцифры

Минцифры обновило «белый список» интернет-ресурсов, которые работают при ограничениях мобильного интернета. В него в том числе вошли сайт издательского дома «Коммерсантъ», банки ВТБ и ПСБ, а также сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг».

В «белый список» на новом этапе также вошли интернет-ресурсы:

ВГТРК, «Звезда», «Вместе-РФ», «Матч ТВ», «Витрина ТВ», «Парламентская газета»;

службы доставки «СДЭК», «Купер» и «Самокат»;

магазин «Детский мир», маркетплейс «Мегамаркет»;

сервисы ФНС России для налогоплательщиков;

региональные сервисы и сайты правительств субъектов РФ;

Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;

железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;

операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;

онлайн-кассы «Эвотор»;

компания «Росагролизинг».

Как сообщали в министерстве, «белый список» формируется из популярных интернет-ресурсов на территории России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, которые отвечают за обеспечение безопасности.

В предыдущий раз Минцифры обновляло список 18 декабря 2025 года. Тогда в него вошли более 20 ресурсов, в том числе сайт Совета Федерации, авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа», некоторые телеканалы и сайт сети ресторанов «Вкусно и точка». В список уже входят «ВКонтакте», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, «Госуслуги», сайты органов власти, РЖД и другие.