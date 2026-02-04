Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Коммерсантъ» вошел в «белый список» Минцифры

Минцифры обновило «белый список» интернет-ресурсов, которые работают при ограничениях мобильного интернета. В него в том числе вошли сайт издательского дома «Коммерсантъ», банки ВТБ и ПСБ, а также сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг».

В «белый список» на новом этапе также вошли интернет-ресурсы:

  • ВГТРК, «Звезда», «Вместе-РФ», «Матч ТВ», «Витрина ТВ», «Парламентская газета»;
  • службы доставки «СДЭК», «Купер» и «Самокат»;
  • магазин «Детский мир», маркетплейс «Мегамаркет»;
  • сервисы ФНС России для налогоплательщиков;
  • региональные сервисы и сайты правительств субъектов РФ;
  • Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);
  • мобильное приложение «Инспектор» для дистанционных проверок бизнеса;
  • железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс»;
  • операторы электронного документооборота «Тензор» и «СКБ Контур»;
  • онлайн-кассы «Эвотор»;
  • компания «Росагролизинг».

Как сообщали в министерстве, «белый список» формируется из популярных интернет-ресурсов на территории России, а также на основе предложений федеральных и региональных органов власти и по согласованию с ведомствами, которые отвечают за обеспечение безопасности.

В предыдущий раз Минцифры обновляло список 18 декабря 2025 года. Тогда в него вошли более 20 ресурсов, в том числе сайт Совета Федерации, авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа», некоторые телеканалы и сайт сети ресторанов «Вкусно и точка». В список уже входят «ВКонтакте», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, «Госуслуги», сайты органов власти, РЖД и другие.

