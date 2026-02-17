МВД разъяснило новые правила проверок водителей на состояние опьянения

МВД России выпустило дополнительные разъяснения о проекте постановления, который вводит новые механизмы проверки водителей на состояние опьянения.

«Некоторыми экспертами были высказаны ошибочные утверждения, что для тестирования водителя на состояние алкогольного опьянения будет осуществляться забор биологического материала — слюны, — сообщили в ведомстве. — Основным нововведением является закрепление положения, согласно которому для предварительного установления наличия в организме водителя наркотических средств и психотропных веществ будут применяться приборы, определяющие это по образцу слюны. Для определения признаков алкогольного опьянения по-прежнему будут использоваться приборы, определяющие наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе».

В МВД добавили, что предлагаемые меры позволят законопослушным водителям быстро пройти проверку и продолжить свой путь, а полицейским — оперативно выявлять тех, кто управляет транспортом в нетрезвом виде. В министерстве также обратили внимание, что проект еще не вступил в силу и пока проходит общественное обсуждение.

Подробнее о предлагаемых правилах — в материале «Ъ».

Иван Буранов