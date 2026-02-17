Рекорд наплакал

Олимпийские соревнования в парном катании принесли золото японскому дуэту Рику Миура—Рюити Кихара, который опередил целую сборную фигуристов, родившихся в России, но выступающих за другие — без проблем с допуском на главные соревнования — страны. Победу Миура и Кихара, провалившиеся из-за сорванной поддержки в короткой программе, одержали благодаря рывку в произвольной программе, получив за нее рекордную оценку. Впрочем, она скверно сочетается с общими впечатлениями от турнира парников, в котором даже победителям-рекордсменам для успеха на самом деле не пришлось придумывать и исполнять ничего экстраординарного. Обошлись известным много лет техническим багажом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рику Миуре приходилось приводить в чувство своего партнера Рюити Кихару и после прокатов, и после того, как стало известно, что они стали олимпийскими чемпионами Фото: Natacha Pisarenko / AP Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара Фото: Stephanie Scarbrough / AP Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара Фото: Amanda Perobelli / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Рику Миуре приходилось приводить в чувство своего партнера Рюити Кихару и после прокатов, и после того, как стало известно, что они стали олимпийскими чемпионами Фото: Natacha Pisarenko / AP Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара Фото: Stephanie Scarbrough / AP Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Что прежде всего врежется в память тем, кто за итальянскими состязаниями парников следил внимательно, так это слезы. В фигурном катании их всегда много. Но тут-то слез был целый океан. И главное, все из-за одного-единственного человека. Рюити Кихара плакал навзрыд после короткой программы — из-за сорванной японской парой поддержки. Он рыдал сразу после исполнения произвольной программы. Потом — несколько минут без остановки после того, как ее завершил немецкий дуэт Минерва Фабьен Хазе—Никита Володин и стало понятно, что у него с Рику Миурой золото. Потом — на церемонии награждения. И это то, что заметили телекамеры.

Сам Кихара честно признался, что рыдал и утром в день произвольной, перед тренировкой: «От отчаяния». Крошечная — меньше полутора метров ростом — партнерша привела его в чувство. В парах попадаются такие железные девушки, хотя по внешнему виду и не скажешь…

Формально с олимпийским парным катанием вышла, конечно, не только слезливая, но и в принципе красивая история — про терпение, преодоление, волю к победе, сходящиеся для тех, кто верит в нее, как надо звезды. И ее детали объясняют рыдания Кихары. Он на самом деле уже ветеран из ветеранов: 33 года, приехал на четвертую свою Олимпиаду. На первых двух — сочинской 2014 года и пхёнчханской 2018-го — выступил с другими партнершами так, что даже не квалифицировался в произвольную программу. И удивляться никому не приходило в голову. Японию в то время интересовало исключительно одиночное катание. На парное она поглядывала косо — как на какую-то девиацию, отказываясь развивать.

Но Кихара отчего-то в нем остался, нашел новую партнершу и вместе с ней напросился к известному канадскому тренеру, именно парному тренеру, Бруно Маркотту. Впервые они с Рикой Миурой приехали к нему на длительную стажировку в начале 2020 года, еще не догадываясь, насколько длительной она получится.

Пандемия коронавируса закрыла границы, и вернуться в Японию Миура с Кихарой не могли почти год. Зато плотненько потрудились и поднялись на тот уровень, о котором японские «маргиналы»-парники и не грезили.

На пекинской Олимпиаде 2022 года они заняли седьмое место, а после нее путь наверх расчистили обстоятельства. Российские пары, которые в Пекине заняли позиции со второй по четвертую, оказались отцеплены от международных соревнований из-за санкций, китайские чемпионы Суй Вэньцзин и Хань Цун долгую и полную травм карьеру завершили. Вернее, как потом оказалось, приостановили, потому что за полгода до итальянской Олимпиады вдруг решили возобновить и в Милане, ломаные-переломаные, дотянули аж до пятой строчки.

Все трансляции зимней Олимпиады — на сайте Okko



В общем, Рику Миура и Рюити Кихара довольно быстро выбрались на верхушку, отправившись в Италию в ранге чемпионов мира и фаворитов. И чуть не выкинули его на помойку, допустив ту самую редкую даже по меркам середняков, можно сказать, нелепую ошибку в поддержке в короткой программе, отбросившую их на пятое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия), Рику Миура и Рюити Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (Германия)

Фото: Francisco Seco / AP Слева направо: Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия), Рику Миура и Рюити Кихара (Япония), Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин (Германия)

Фото: Francisco Seco / AP

Впереди расположились шальные канадцы — Лиа Перейра с Трентом Мишо, естественно рухнувшие вниз в произвольной, и три пары, в которых видели опасных для японцев конкурентов и которые не так уж просто представлять, пользуясь обычными формулировками. Венгры — это ведь москвичка Мария Павлова и петербуржец Алексей Святченко, грузины — Анастасия Метелкина из Владимира и родившийся в Москве Лука Берулава, а немцы — спортсменка из Берлина Минерва Фабьен Хазе, которая пару лет назад встала в пару с Никитой Володиным из Санкт-Петербурга, совсем недавно дождавшимся гражданства Германии. «Экспортный» вариант сборной России. И его японцам, угодившим в предпоследнюю разминку, требовалось обойти, справившись с собственными переживаниями.

Бруно Маркотт вдохновил их перед боем еще свежим и ярким примером. Была такая замечательная парница Алена Савченко. Участвовала в четырех Олимпиадах с разными партнерами и никак не могла завоевать золото. В 34 поехала, катаясь за Германию, на пятую, в Пхёнчхан, с Брюно Массо — тоже в фаворитском статусе. И в короткой программе они дрогнули — четвертое место, отставание в полдюжины баллов от возглавивших классификацию Суй Вэньцзин и Хань Цуна, немногим меньше, чем у Миуры и Кихары от Хазе и Володина. Но на произвольную собрались, выдали прокат жизни — и выиграла Савченко свое золото.

Собрались и японцы.

Откатали без помарочек, с настроением. Округлили глаза, увидев, что за своего «Гладиатора» заработали 158 с лишним баллов — больше мирового рекорда, с 2022 года принадлежавшего россиянам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.

Партнер поплакал и вместе с партнершей принялся смотреть из лидерского кресла разминку заключительную, стараясь не показывать, что творится внутри.

А там ведь наверняка пылало и стучало. Но все срослось. Чистенькой в плане техники венгерской паре арбитры отказали в «компонентности». Луку Берулаву и Анастасию Метелкину подвело плохое приземление на втором выбросе. А Фабьен Хазе сразу же, не откладывая дело в долгий ящик, разбазарила немецкий отрыв смазанным выездом после каскада и «бабочкой» вместо сальхова, упустив даже серебро, доставшееся грузинской паре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Анастасия Метелкина и Лука Берулава Фото: Elsa / Getty Images Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин Фото: Natacha Pisarenko / AP Следующая фотография 1 / 2 Анастасия Метелкина и Лука Берулава Фото: Elsa / Getty Images Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин Фото: Natacha Pisarenko / AP

Вскоре уже почувствовавшие, какая картинка на этой арене наиболее привлекательная, операторы брали крупным планом лицо Рюити Кихары, который не подводил, плакать переставая лишь ради коротеньких передышек. Впрочем, вкус горечи, возможно, испытывали и те, кому не довелось пообниматься с японцами, поздравляя их. Пустить слезу имел право любой, кто на протяжении хотя бы четверти века был неравнодушен к парному катанию. Японский рекорд, грузинские и немецкие медали, какой бы острой ни была борьба за них, возникли из не слишком заковыристых каскадов, «младших» сольных прыжков в три оборота, таких как сальхов, тройных подкруток, тройных выбросов. Они возникли из контента, привычного даже не по той Олимпиаде, на которой Алена Савченко добралась до золота, а по тем, на которых она до него не добиралась. Лучшие на них делали то же самое, что лучшие делали в Милане, пусть одну из этих пар наградили баллами, не снившимися предшественникам.

От впечатления застоя некуда было деться. А из страны, которая могла бы в Италии показать движение вперед, страны, сильнейшие дуэты которой Александра Бойкова с Дмитрием Козловским и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым освоили четверной выброс, страны, в которой парники-юниоры пробуют четверные подкрутки и «старшие» прыжки, на Олимпиаду допустили всего двух одиночников. Опять же если не считать сражавшихся, но уступивших японцам парней из Санкт-Петербурга и девчонок из Владимира и Москвы.

Алексей Доспехов