В Дагестане задержали подозреваемого по делу о пожаре на газовой станции

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по делу о пожаре на газовой станции в поселке Новый Хушет. Возгорание произошло вечером 16 февраля. Погиб оператор станции.

Дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека. В ближайшее время следствие обратится в суд по поводу избрания меры пресечения, следует из пресс-релиза регионального управления СКР.

Из-за утечки газа после пожара эвакуировали более 20 жителей поселка. По информации главы Дагестана Сергея Меликова, газонакопительная станция работала без гендиректора и других ответственных лиц.