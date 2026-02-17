25 человек эвакуировали в Махачкалу из Нового Хушета, где произошла утечка газа

Около 25 человек эвакуировали из-за утечки газа из поселка Новый Хушет под Махачкалой в республике Дагестан. Пункт временного размещения развернули в одной из школ Махачкалы, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

«Пункт будет дооборудован и оснащен всем необходимым для комфортного пребывания»,— сообщили в мэрии.

Вечером 16 февраля на газонакопительной станции загорелась цистерна со сжиженным газом. В результате погиб оператор станции. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 2 ст. 217 УК). По информации главы Дагестана, газонакопительная станция работала без гендиректора и других ответственных лиц.