Пострадавшая от утечки и пожара газовая станция в Дагестане работала без руководства

Газонакопительная станция в поселке Новый Хушет, на территории которой сегодня произошел пожар, унесший жизнь человека, работала без гендиректора и других ответственных лиц, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Помимо «полного отсутствия представителей компании», у объекта отсутствует договор на проведение аварийно-спасательных работ с лицензированной организацией, заявил он.

«Эта ситуация — наглядный пример безответственного отношения к легковоспламеняющимся веществам и пренебрежения правилами их хранения! Мы уже сталкивались с трагическими последствиями такой халатности, но выводы, увы, многие так и не сделали»,— написал господин Меликов в Telegram.

Специалисты пока не смогли полностью устранить утечку газа из цистерны, которая привела к пожару. Экстренные службы планируют перекачать газ в безопасную емкость. Территорию станции оцепила полиция, работает штаб пожаротушения, написал руководитель региона.

Сам пожар уже был потушен, отметил господин Меликов. Он высоко оценил работу пожарных. «Сейчас делается все необходимое для защиты людей и объектов. При необходимости – примем дополнительные меры»,— написал глава Дагестана.

На объекте находится 50 цистерн с газом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Погибший — оператор станции.