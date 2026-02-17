Кассис лично приветствовал делегации и открыл переговоры по Украине в Женеве

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис приветствовал делегации России, Украины и США в Женеве и открыл переговоры. Об этом сообщили в МИДе страны «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

«Иньяцио Кассис лично приветствовал делегации, участвующие в переговорах по Украине в Женеве, и официально дал старт переговорам»,— сообщили в министерстве.

Третий раунд трехсторонних переговоров по Украине начался около 16:00 мск, сообщил источник агентства. Встреча сторон проходит в закрытом от прессы режиме. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Встречи продлятся два дня — 17 и 18 февраля.

Перечень тем на текущих переговорах стал шире, чем на двух предыдущих раундах в Абу-Даби, уточнял ранее пресс-секретарь президента РФ Песков.

Подробнее о переговорах в Женеве — в материале «Ъ» «Урегулирование в режиме ожидания».