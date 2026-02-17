Госдума лишила мандата депутата Виктора Дзюбу

Государственная дума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата Виктора Дзюбы («Единая Россия»), представлявшего в парламенте Тульскую область. Парламентарий принял решение о сложении мандата самостоятельно. Такой поступок он объяснил несогласием с курсом тульских «политических элит».

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

12 февраля господин Дзюба опубликовал письмо, направленное им на имя секретаря Госсовета, помощника президента России и бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В нем экс-депутат заявил, что он разошелся с региональными элитами в понимании того, как надо служить региону, России и православной вере. Характеризуя тульские элиты, Виктор Дзюба сослался на слова президента России Владимира Путина: «Им надо задуматься, зачем они пришли во власть: для служения народу или для увеличения капиталов».

В письме экс-депутат также сообщил, что вместе с ним свои полномочия сложили его соратники из заксобрания Тульской области и тульской гордумы: гендиректор завода «Мехмаш» Александр Швыков, его первый заместитель на предприятии Дмитрий Афоничев и полковник спецназа Геннадий Никитин.

Виктор Дзюба занимал депутатское кресло два созыва подряд. До своего первого избрания он работал гендиректором завода «Мехмаш», выпускающего продукцию для нефтегазовой отрасли. В Государственной думе парламентарий входил в комитет по энергетике.

Как ранее писал «Ъ» со ссылкой на источник, решение единоросса может быть вызвано желанием губернатора Тульской области Дмитрия Миляева делегировать в следующий созыв нового кандидата.

Степан Мельчаков