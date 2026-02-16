Одномандатная ревизия

После думских выборов 2021 года в каждом третьем регионе сменился губернатор. По словам секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева, при формировании списка кандидатов на выборы-2026, особенно в одномандатных округах, партия будет учитывать мнение глав субъектов. И, как выяснил “Ъ”, многие губернаторы-новички полны решимости провести ревизию доставшегося им «в наследство» депутатского корпуса.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Полную «перезагрузку» хочет осуществить избравшийся в 2024 году глава Вологодской области Георгий Филимонов. Отношения с Алексеем Канаевым, представляющим Череповецкий одномандатный округ, у него не заладились с самого начала. Уже в феврале 2025-го депутата исключили из «Единой России» (ЕР) за критику антиалкогольной кампании, проводимой господином Филимоновым, поэтому шансов пройти в новый созыв от ЕР у парламентария нет, заявил “Ъ” источник, близкий к губернатору. По его словам, минимальны шансы и у Валентины Артамоновой (Вологодский округ), которую ждет «иной карьерный трек». Наконец, новые лица будут баллотироваться по региональному списку ЕР, добавил собеседник “Ъ”. Пять лет назад мандат от объединенной вологодско-новгородской группы получила сопредседатель центрального штаба «Народного фронта» Елена Цунаева.

«Филимонов отличается нестандартными решениями и тем, что умеет удивить»,— пояснил источник “Ъ”, оговорившись, что фамилии будущих кандидатов до конца не утверждены.

Похожая ситуация складывается в Кировской области, которую с 2022 года возглавляет Александр Соколов. По словам осведомленного источника “Ъ”, новый глава региона хотел бы видеть на месте Олега Валенчука (Кирово-Чепецкий округ) депутата заксобрания Равиля Нургалеева, но окончательно этот вопрос еще не решен. Велика вероятность, что Рахим Азимов (Кировский округ) сменит «прописку» и будет баллотироваться в другом регионе, добавил собеседник “Ъ”. При этом из-за напряженных отношений с губернатором Кировскую область почти наверняка покинет «списочница» Мария Бутина. Ее место может занять участник СВО, допускает источник “Ъ”.

Сделать ставку на ветеранов СВО готовы и главы Калининградской и Тверской областей Алексей Беспрозванных и Виталий Королев (первый избрался в 2024-м, второй назначен врио губернатора в ноябре 2025-го).

По словам источников “Ъ”, знакомых с их планами, вместо Андрея Колесника (Калининградский округ) в девятый созыв будет баллотироваться выходец из регионального УФСБ, командир роты отряда «Барс-25» Герой России Андрей Козлов. А на место Юлии Сарановой (Тверской округ) может претендовать советник господина Королева, бывший заместитель начальника инженерных войск 18-й общевойсковой армии Южного военного округа и тоже Герой России Анатолий Сысоев. Правда, 16 февраля стало известно, что он также рассматривается в качестве кандидата в новый состав Центризбиркома.

Два других одномандатника от этих регионов — Марина Оргеева (Центральный округ) и Владимир Васильев (Заволжский округ) — скорее всего, будут претендовать на переизбрание, уточняют собеседники “Ъ”.

Избравшийся в 2025 году губернатор Александр Хинштейн может поменять двух действующих представителей Курской области в Думе — прошедшую по Курскому округу Екатерину Харченко и «списочника» Ивана Солодовникова, рассказал “Ъ” источник в местных органах власти.

По его словам, им на смену рассматриваются заместитель председателя думского комитета по госстроительству Дмитрий Вяткин (сейчас представляет Челябинскую область) и председатель движения «Корпус "За чистые выборы"» Алена Булгакова.

В Тульской области, которой с 2024 года руководит Дмитрий Миляев, ротация началась досрочно: на минувшей неделе депутат Виктор Дзюба (Тульский округ) добровольно сложил полномочия, заявив о несогласии с курсом новой «политической элиты» региона, а также с пониманием того, «как нужно по совести и по справедливости служить нашей великой стране».

По словам источника “Ъ”, знакомого с ситуацией, демарш единоросса может быть вызван желанием господина Миляева делегировать в новой созыв другого кандидата. Впрочем, собеседник в окружении губернатора заверил “Ъ”, что эти вопросы не связаны и процесс определения будущего кандидата далек от завершения.

Есть среди новых губернаторов и те, кого действующие депутаты вполне устраивают. Например, в Хабаровском крае (с 2024 года регионом руководит Дмитрий Демешин) оба одномандатника могут сохранить свои места, говорит источник “Ъ” в местном правительстве. «Оценивать работу следует не по формальному "наследству", а по практическим результатам. Ключевыми аргументами здесь являются согласованность в решении региональных проблем в федеральных законах и эффективность в привлечении ресурсов для развития территории. Если эта работа налажена, значит, механизм функционирует»,— говорит собеседник “Ъ” в правительстве Смоленской области, которой с 2023-го руководит Василий Анохин.

