Депутат Госдумы Дзюба уходит в отставку из-за конфликта с «тульскими элитами»

Государственная дума рассмотрит 17 февраля проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы («Единая Россия»). Решение о лишении парламентария депутатского мандата вынесено на основании его письменного заявления.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Виктор Дзюба

Накануне Виктор Дзюба опубликовал письмо на имя секретаря Госсовета и помощника президента России Алексея Дюмина, в котором извещал его о своем решении сложить депутатские полномочия. В качестве причины парламентарий назвал «несогласие с нынешним курсом "политической элиты"» Тульской области, от которой он был избран по списку в Госдуму. Он отметил также, что разошелся с «местными элитами» в понимании того, как надо служить региону, России и православной вере.

Согласно опубликованному письму, вместе с Виктором Дзюбой решили сложить полномочия его соратники из городского и регионального заксобраний региона: гендиректор завода «Мехмаш» Александр Швыков, его первый заместитель на предприятии Дмитрий Афоничев и полковник спецназа Геннадий Никитин.

Господин Дзюба, характеризуя тульские элиты, сослался в обращении к Алексею Дюмину на слова президента России Владимира Путина: «Им надо задуматься, зачем они пришли во власть: для служения народу или для увеличения капиталов». Депутат также заявил, что «после такого политического решения» ему теперь не стыдно приходить на Аллею Славы, где выбито имя его предка — командира партизанского отряда, расстрелянного немцами в 1941 году по доносу предателя.

Виктор Дзюба занимает депутатское кресло уже второй созыв подряд. До своего первого избрания он сам был гендиректором завода «Мехмаш», занимающегося продукцией для нефтегазовой отрасли. В Государственной думе парламентарий входит в комитет по энергетике.

Степан Мельчаков