Глава Ленобласти прокомментировал обрушение здания военной полиции в Сертолово

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил данные СМИ о обрушение здания военной комендатуры в Сертолово. Согласно изначальным сообщениям, при ЧП погибли три человека.

Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово

По словам чиновника, инцидент произошел в здании военной полиции. Губернатор поручил сотрудникам силовых структур помочь разбирать завалы и спасать пострадавших. На месте уже работают подразделения МЧС и «Леноблпожспас».

«Причины инцидента устанавливаются»,— написал господин Дрозденко в Telegram-канале. Он не уточнил информацию о числе погибших и пострадавших.

По данным СМИ, днем 17 февраля в здании произошел взрыв. Оно находится на территории военной части. По данным новостных Telegram-каналов, под завалами может находиться еще один человек. Согласно появившимся в соцсетях фото с места ЧП, обрушились второй и третий этажи здания.