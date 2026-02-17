Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В здании военной полиции в Ленобласти произошел взрыв

В Ленинградской области в городе Сертолово произошел взрыв в здании военной полиции. Погибли два человека. Четверо могут находиться под завалами. Об этом сообщают РЕН ТВ и новостные Telegram-каналы.

Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Издание 78.ru со ссылкой на источник сообщает о трех погибших. «Одного придавило бетонной плитой — погибший, нет возможности пока достать. Двоих погибших пытаются достать, есть возможность, одного еще ищут», — сказал собеседник издания.

Военная полиция располагается в трехэтажном здании на территории военной части. На фотографии, опубликованной в сети, видно, что при взрыве обрушились второй и третий этажи. Причина взрыва устанавливается.

