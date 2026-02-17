Иран перекроет Ормузский пролив для проведения военно-морских учений

Государственное телевидение Ирана сообщило о том, что Ормузский пролив будет перекрыт на несколько часов для обеспечения «безопасности на море» в период проведения учений ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как сообщает агентство AP со ссылкой на иранские медиа, в ходе учений уже запущены пять ракет в сторону Ормузского пролива, якобы поразившие заданные цели.

Как отмечает AP, это первый случай перекрытия отдельных участков пролива с тех пор, как США пригрозили Ирану военными действиями. Происходит это на фоне проходящего сегодня второго раунда переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Несколько недель назад Иран также проводил учения ВМС с боевыми стрельбами в том же районе, но о перекрытии пролива не объявлял.

О начале учений с боевыми стрельбами иранские власти сообщили 16 февраля. По данным агентства Tasnim, цель учений — «оценка оперативной готовности подразделений ВМС КСИР, проверка планов поддержки боевых действий и сценариев ответных действий КСИР перед лицом потенциальных угроз безопасности и военной угрозы в регионе Ормузского пролива, а также использование геополитических преимуществ Ирана в Персидском заливе».

Реакция мировых СМИ на переговоры США и Ирана — в подборке «Ъ» «Трамп перешел к переговорам, чтобы сохранить лицо».

Алена Миклашевская