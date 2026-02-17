Расходы на капремонт домов в Нижнем Новгороде в 2026 году сократятся на треть
Бюджет программы капитального ремонта многоквартирных домов в Нижнем Новгороде на 2026 год составит 3,445 млрд руб. Об этом сообщил заместитель гендиректора Фонда капремонта Нижегородской области Андрей Ефремов на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству 17 февраля.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Всего в план включены работы в 251 доме: 70 в Автозаводском районе, 48 в Канавинском, 31 в Ленинском, 27 в Кстовском, 24 в Сормовском, 22 в Московском, 15 в Приокском, девять в Нижегородском и пять в Советском.
В план на 2025 год входили 449 домов, общий бюджет программы составил 5,26 млрд руб. Незавершенными остаются 2% работ: замена электроснабжения в трех домах Автозаводского района и ремонт фасада дома 5 по улице Минина в Нижегородском районе.
Сокращение расходов более чем на 30% Андрей Ефремов пояснил завершением в прошлом году масштабной программы по замене лифтов в Нижегородской области. Он добавил, что по остальным работам темпы остаются аналогичными.
Как писал «Ъ-Приволжье», в краткосрочном плане капремонта домов в Нижнем Новгороде на 2026 год оказался 81 дом, включенный в программы комплексного развития территорий (КРТ). Эти дома в ближайшие годы должны снести. Фонд капремонта обещает исключить их из программы после получения подтверждающих документов об участии в проектах КРТ.