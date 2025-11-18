Расходы на капремонт домов в Нижнем Новгороде выросли втрое в 2025 году

За счет Фонда капитального ремонта в 2025 году должны выполнить работы в 449 многоквартирных домах Нижнего Новгорода (включая Кстовский район). Всего в плане 598 видов работ на общую сумму около 5,3 млрд руб., рассказал заместитель гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области Андрей Ефремов на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству 18 ноября.

Он отметил, что в плане 2024 года было 144 вида работ общей стоимостью 1,6 млрд руб. То есть, в этом году объем финансирования вырос более чем в три раза.

В том числе, 2,63 млрд руб. в текущем году запланировано на ремонт 223 кровель, 1,5 млрд руб. — на ремонт 91 фасада, 419 млн руб. — на замену 120 лифтов в 52 домах, 409 млн руб. — на обновление инженерных систем в 111 домах, 191 млн — на ремонт фундаментов 51 дома, 121 млн руб. — на строительно-монтажные работы в домах — объектах культурного наследия, 33 млн руб. — на ремонт подвальных помещений шести домов.

По состоянию на 17 ноября, завершены работы общей стоимостью 4,7 млрд руб., оставшиеся должны завершить максимум до 15 декабря.

Депутат Николай Сатаев спросил, как составляется план работ. Он недоволен тем, что в доме на улице Движенцев, 30 вскрыли отмостку и начали делать благоустройство, хотя там два года затапливает подвал. Андрей Ефремов пояснил, что очередность определяют исходя из акта технического обследования дома, который по контракту с госжилинспекцией проводит «Ростелеком». Он добавил, что по дому на Движенцев также запланирован капремонт фундамента с гидроизоляцией.

Депутат Мария Кузнецова попросила обратить внимание на «бусыгинские» дома-кварталы в Автозаводском районе, у которых из крыши растут деревья. Депутат подчеркнула, что оба дома — уникальные объекты культурного наследия, и их ремонт важен не только с точки зрения жителей, но и с точки зрения туризма.

Замдиректора фонда капремонта назвать сроки работ по этим домам не смог. Он констатировал, что они потребуют колоссальное количество средств, а в 2025 году фонд дотаций от области на капремонт ОКН не получил, хотя ранее регион выделял на это около 0,5 млрд руб. в год.

