В плане капремонта на 2026 год в Нижнем Новгороде оказался 81 дом под снос

В краткосрочный план капремонта многоквартирных домов в Нижнем Новгороде на 2026 год включили 81 дом, который попадает в проекты комплексного развития территории (КРТ), то есть в ближайшие годы будет снесен. Всего в план вошел 251 дом, стало известно на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству 17 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Депутат и руководитель управляющей компании в Автозаводском районе «Наш дом» Владимир Аношкин предложил исключить на подведомственной территории дома, попавшие в КРТ, и включить другие.

У депутатов и заместителя гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов Нижегородской области Андрея Ефремова возник спор о том, участвуют ли ДУКи в формировании краткосрочных планов. Владимир Аношкин сказал, что они узнали о включенных домах из программ КРТ две недели назад, когда получили уже утвержденный план на 2026 год.

Депутат Николай Сатаев также считает, что ДУКи не привлекаются, из-за чего в краткосрочный план не всегда попадают первоочередные задачи. В пример он вновь привел дом на Движенцев, 30, где вскрыли отмостку и начали делать благоустройство, хотя там два года затапливает подвал.

Николай Сатаев попросил предоставить документы с подписями ДУКов, что они согласовали планы работ. Андрей Ефремов ответил, что таких документов нет: от имени муниципалитета план на год подписывает глава МСУ. Но управляющие компании и администрации районов участвуют на предварительной стадии его формирования.

Он напомнил, что ранее «Ростелеком» по заказу Госжилинспекции обследовал более 20 тыс. домов в области. Теперь краткосрочные планы сначала формирует министерство ЖКХ с учетом этого обследования и данных от муниципалитетов. Затем план на год попадает в фонд, и он формирует задание, исходя из первоочередных потребностей и возможностей финансирования.

Дома, попавшие в КРТ, фонд исключит после получения подтверждающих документов минстроя и минграда. Чтобы не затягивать контрактацию, пока договоры заключены с учетом этих домов. В дальнейшем их скорректируют, перенаправив финансирование на другие работы.

Ирина Швецова