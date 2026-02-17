Страховщики попросили Минфин внести их в «белый список» сайтов

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил письмо Минфину с просьбой включить страховщиков в «белый список», составленный Минцифры. Туда предлагается добавить сайты ВСС, Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

В обоснование своего запроса ВСС заявил, что по закону об ОСАГО страховщики обязаны предоставлять людям возможность подачи требований о возмещении в электронной форме. Поэтому непрерывное функционирование сайтов и мобильных приложений страховщиков «является востребованным и критически значимым», сказано в письме ВСС.

По данным союза, большинство договоров «автогражданки» заключаются в виде электронных документов: за девять месяцев 2025 года их доля достигла 72%. Кроме того, с 1 января 2025 года в России запустили электронное урегулирование убытков в ОСАГО. «Формируемый Минцифры "белый список"... крайне важен для граждан и компаний во многих жизненных ситуациях. К примеру, при оформлении ДТП или урегулировании убытков»,— пояснил президент ВСС, РСА, НССО Евгений Уфимцев.

«Белый список» сайтов был создан в сентябре 2025 года для доступа к ресурсам в условиях отключений. Система позволяет ограничивать доступ к сети, тогда как согласованные с властями сайты и сервисы продолжают работать. В список включены крупнейшие маркетплейсы и сайты операторов связи, а также некоторые банки и СМИ, в том числе «Ъ».

