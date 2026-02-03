Убытки кроются в деталях

ЦБ и страховые компании обсудили вероятность и последствия возможной отмены натурального возмещения в ОСАГО. Убыточность сегмента заметно возросла, в том числе в результате действий мошенников при урегулировании споров. Однако отказ от натурального возмещения может повлечь рост тарифов и снижение комиссии страховым агентам. Страховщики предлагают частично возмещать расходы при самостоятельном проведении ремонта, а также ограничить свою ответственность за соблюдение сроков ремонта.

На прошлой неделе состоялось совещание с участием заместителя председателя Банка России Филиппа Габунии и представителей страховых компаний, рассказали три источника “Ъ” на рынке страхования. По словам собеседников “Ъ”, в частности, на нем обсуждались вопросы совершенствования механизма натурального возмещения в ОСАГО и как вариант — его отмены.

По данным РСА, за 11 месяцев 2025 года объем собранных премий по ОСАГО достиг 297 млрд руб., общая сумма выплат превысила 204 млрд руб. При этом средняя стоимость полиса снизилась на 4,8% при росте средней выплаты на 16,3%. Согласно закону об ОСАГО (№40-ФЗ), возмещение вреда, причиненного автомобилю, возможно в виде страховой выплаты или организации ремонта (возмещение причиненного вреда в натуре). В обоих вариантах размер компенсации не может превышать лимит в 400 тыс. руб. Расчет происходит на основе справочников Российского союза автостраховщиков (РСА).

Действующая система натурального возмещения нуждается в совершенствовании, констатируют и регулятор, и участники рынка, и правозащитники. «Сейчас неурегулированность некоторых вопросов создает почву для различных злоупотреблений со стороны недобросовестных посредников и автоюристов»,— заявили “Ъ” в ЦБ. «Когда принимались нормы, устанавливающие жесткий срок по проведению ремонта застрахованного автомобиля, возлагающие обязанность по организации этого ремонта на страховщика и предписывающие использование только новых деталей, законодатели ориентировались на текущую действительность и шли навстречу потребителям, но ситуация изменилась»,— отмечает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. В частности, запасные части для некоторых автомобилей либо уже не производятся, либо принципиально не поставляются в Россию, отмечают в «Ингосстрахе». По оценкам финансового эксперта Андрея Бархоты, более 50% марок автомобилей, которые присутствуют на вторичном рынке, в принципе не могут получить оригинальных запчастей.

Вместе с тем полный отказ от натурального возмещения может ухудшить ситуацию.

«Полная отмена ремонта, особенно в условиях, когда все больше и больше страховых случаев оформляется через мобильные приложения, без участия сотрудников ДПС, может привести к всплеску мошенничества»,— отмечает старший вице-президент группы «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов. По данным РСА, за 11 месяцев прошлого года доля оформленных по европротоколу заявлений на урегулирование убытков в ОСАГО достигла 762 тыс., почти 41% от общего объема поданных. Наблюдается рост убыточности в связи с ростом случаев злоупотребления правом со стороны автоюристов, которые используют отдельные особенности действующей правовой системы. В «Ингосстрахе» отмечают, что речь, в частности, идет о возможности взыскания со страховщиков через суды на основании общих норм ГК РФ сумм, включая штрафы и неустойки, в разы превышающих страховую сумму, установленную законом об ОСАГО.

Чтобы компенсировать этот эффект, страховщики будут поднимать премии к верхней границе тарифного коридора или в случае незаинтересованности в сохранении той или иной части страхового портфеля снижать комиссию страховым агентам, полагает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Кроме того, большая часть автомобилистов «не имеют ни желания, ни возможности самим заниматься организацией восстановления поврежденного автомобиля», считает член правления «Росгосстраха» Евгений Ильин.

В связи с этим страховщики считают, что необходимо вводить изменения в систему возмещения

В начале декабря прошлого года глава РСА Евгений Уфимцев заявлял, что существующий механизм, когда страховая компания по договору со станцией осуществляет ремонт без учета износа, необходимо расширить дополнительной опцией: клиент может «пойти отремонтировать и в этом случае получить доплату… в виде стоимости износа». Кроме того, в «Ингосстрахе» считают, что необходимы и такие меры, как уточнение и унификация методики расчета размера ущерба при досудебном и судебном рассмотрении, ограничение ответственности страховщиков за соблюдение сроков ремонта в отношении отдельных категорий автомобилей (ввозимых исключительно по параллельному импорту, значительно изношенных, с правым рулем и др.) и т.д.

Юлия Пославская