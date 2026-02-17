«Автодор» активизировал взыскание старых долгов с помощью «Госуслуг»

«Автодор» начал направлять через портал «Госуслуги» уведомления о старых задолженностях за проезд по платным дорогам, выяснил «Ъ». По словам автовладельцев, речь идет о поездках трех–четырехлетней давности.

В компании пояснили, что в ноябре 2025 года на портал выгрузили сведения обо всех долгах, образовавшихся до 1 сентября 2024 года, после чего стартовало информирование. Мера призвана «повысить охват информирования пользователей о старых задолженностях, о которых пользователи могли не знать или забыть». В «Автодоре» подчеркивают, что требование об оплате фактически оказанных услуг сохраняет юридическую силу бессрочно.

«Истечение срока исковой давности (три года с момента выставления счета.— "Ъ") само по себе не аннулирует долг и не прекращает обязательство, а является основанием для отказа в судебном удовлетворении требования только в случае заявления о пропуске этого срока стороной по делу (ст. 199 ГК РФ)»,— пояснили в компании.

Въезд на платную трассу означает акцепт публичной оферты и обязанность оплатить проезд. На дорогах с пунктами взимания платы расчет производится при въезде или выезде. При системе «Свободный поток» счет выставляется собственнику автомобиля, оплатить его нужно в течение пяти дней. При просрочке Ространснадзор выносит штраф в 1,5–5 тыс. руб. Если задолженность погашена в течение 20 дней, штраф аннулируется. При неуплате материалы передаются приставам, а «Автодор» продолжает взыскание долга.

Подробности — в материале «Ъ» «"Автодору"» отдают очень старые долги».