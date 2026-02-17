«Автодору» отдают очень старые долги

«Автодор» начал рассылать автовладельцам уведомления о задолженностях за поездки по платным дорогам трех-четырехлетней давности. Для этого госкомпания, как выяснил “Ъ”, выгрузила на портал «Госуслуг» базу данных должников, накопившуюся за несколько лет. Срок давности по таким задолженностям не ограничен, но взыскать деньги через суд можно только в течение трех лет. Тем не менее в «Автодоре» утверждают, что уведомления действуют эффективно,— получившие их водители активно оплачивают старые поездки.

В соцсетях, обратил внимание “Ъ”, появилось большое количество публикаций автовладельцев, получивших уведомление с портала «Госуслуг» о необходимости оплатить долг за проезд по платным трассам «Автодора» (чаще всего упоминается ЦКАД). Однако все эти поездки имели место три-четыре года назад — и даже еще раньше. Так, описывается случай, когда водитель перегонял «буханку» в другой регион еще в 2021 году, но только сейчас получил сообщение о долге.

Как оказалось, автовладельцы стали получать уведомления в связи с тем, что «Автодор» в ноябре 2025 года выгрузил на портал «Госуслуг» информацию о всех задолженностях, которые были сформированы до 1 сентября 2024 года (именно с этой даты началось информирование через портал).

Это было сделано в целях «повышения охвата информирования пользователей о старых задолженностях, о которых пользователи могли не знать или забыть», пояснили в госкомпании.

Эту инициативу в конце 2025 года в интервью “Ъ” анонсировал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Он сообщил, что госкомпания сейчас «догоняет» автовладельцев, которые проехали без оплаты в 2020–2021 годах. «Отпускать их не собираемся — доберемся рано или поздно и до них»,— заявил тогда господин Петушенко.

Судя по дискуссиям в соцсетях, некоторые граждане решили, что такое уведомление нарушает закон, поскольку срок давности давно прошел. В «Автодоре» с этим не согласны. Требование об оплате фактически оказанных услуг сохраняет свою юридическую силу бессрочно, заявили “Ъ” в госкомпании. «Истечение срока исковой давности (три года с момента выставления счета.— “Ъ”) само по себе не аннулирует долг и не прекращает обязательство, а является основанием для отказа в судебном удовлетворении требования только в случае заявления о пропуске этого срока стороной по делу (ст. 199 ГК РФ),— отмечают в "Автодоре".— Списание задолженности по основанию истечения срока исковой давности в досудебном порядке действующим законодательством или условиями договора об организации проезда не предусмотрено».

При въезде на платную дорогу водитель принимает публичную оферту, в рамках которой он обязан оплатить проезд. Если дорога оснащена пунктами взимания платы, то проезд оплачивается при въезде или на выезде. Если применяется система «Свободный поток» (без шлагбаумов), то счет выставляется по номеру автомобиля на его собственника. Он обязан оплатить проезд в течение пяти дней. Если этого не произошло, то Ространснадзор формирует штраф (1,5–5 тыс. руб.) и отправляет автовладельцу. Если долг за проезд оплачивается в течение 20 дней, то штраф списывается. Если нет, то постановление о штрафе отправляется на принудительное исполнение через приставов, а «Автодор» продолжает пытаться вернуть долг.

Мнения опрошенных “Ъ” юристов разделились. «С академической точки зрения, долг продолжает существовать как натуральное обязательство, то есть как обязанность, лишенная механизма принудительного взыскания,— отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.— Но в практическом, экономическом измерении такой долг фактически утрачивает значение: его невозможно взыскать в судебном порядке и обеспечить принудительное исполнение. Максимум, на что может рассчитывать оператор платных дорог,— это добровольное исполнение со стороны должников. По сути, речь идет об апелляции к их добросовестности и готовности оплатить задолженность без судебного принуждения».

«Срок исковой давности — это процессуальное понятие, и позиция "Автодора" законодательно корректна,— добавляет управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.— Вероятно, расчет на то, что граждане, не обладающие юридическими знаниями или добровольно готовые оплатить проезд, оплатят этот долг в досудебном порядке. Потому что в судебном порядке взыскать такой долг получится только при условии, что ответчик не заявит об истечении срока скрытой давности».

Несмотря на то что срок исковой давности уже прошел, информирование через «Госуслуги» очень хорошо влияет на должников, говорят в «Автодоре». Представитель госкомпании приводит пример автовладельца, который не оплатил проезд в 2021 году. «Информирование пользователя по телефону и электронной почте не дало результатов,— рассказали в госкомпании.— В начале 2026 года данная задолженность с фотоматериалами проезда после дополнительной проверки была выгружена в ГИС ГМП и высветилась у пользователя в личном кабинете на портале "Госуслуги". Пользователь ее погасил».

Помимо «Госуслуг» госкомпания использует СМС, электронные письма, а также выгрузку данных в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах, откуда они попадают в банковские приложения и платежные сервисы.

Напомним, что штраф за неоплату проезда де-юре начал действовать с 10 января 2021 года. Однако первые несколько месяцев Ространснадзор не мог наказывать «безбилетников», находясь в ожидании соответствующей поправки к положению о полномочиях службы (см. “Ъ” от 12 марта 2021 года). Таким образом, в 2021 году автовладельцы могли ездить, например, на ЦКАД без штрафа и каких-либо уведомлений о необходимости оплаты. Сейчас многие из них и получают уведомления.

По данным «Автодора», доля проездов без оплаты на дорогах с системой «Свободный поток» ежегодно снижается и сегодня составляет 3,7%.

Из них примерно половина — это машины, зарегистрированные в других государствах. В «Автодоре» напомнили, что в случаях, когда срок давности подачи искового заявления еще не вышел, направляются досудебные претензии и заявления в судебные органы о взыскании задолженности. «Исполнительные листы направляются для принудительного исполнения в банки и службу судебных приставов,— отмечают в госкомпании.— В рамках возбужденных исполнительных производств инициируется запрет на выезд должника из страны. Предусмотрена возможность установления службой судебных приставов запрета на выезд из страны, в том числе воздушным авиасообщением, лицам, имеющим задолженность за проезд по платным дорогам».

