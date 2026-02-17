Назначен новый директор парижского Института арабского мира

Анн-Клер Лежандр сменила на посту директора парижского Институте арабского мира Жака Ланга, ушедшего в отставку из-за связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. О назначении объявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анн-Клер Лежандр

Фото: Geoffroy van Der Hasselt / AFP Анн-Клер Лежандр

Фото: Geoffroy van Der Hasselt / AFP

46-летняя госпожа Лежандр — кадровый дипломат, арабист, специалист по Магрибу и Ближнему Востоку. В последние годы она работала советником президента Эмманюэля Макрона по Северной Африке и Ближнему Востоку в Елисейском дворце. Ранее была послом Франции в Кувейте и генеральным консулом Франции в Нью-Йорке.

Анн-Клер Лежандр стала первой женщиной, возглавившей Институт арабского мира. Ей предстоит провести реформу управления и стабилизировать финансовое положение учреждения. Фактически ей придется справляться с последствиями скандала, приведшего к уходу прежнего руководителя Жака Ланга, французского министра культуры и образования при президенте Франсуа Миттеране.

Возглавлявший институт с 2013 года 86-летний Жак Ланг покинул пост после критики, связанной с его контактами с американским финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным по делам о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Алексей Тарханов, Париж