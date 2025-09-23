Спортсмены и букмекеры привели себя в форум

В понедельник в Москве начался форум «Азартные игры: отчисления на спорт», на полях которого участники индустрии как со стороны букмекеров, так и со стороны спортивных федераций, являющихся бенефициарами схемы, при которой часть выручки букмекеров идет на их поддержку, обменялись мнениями. В частности, было заявлено, что с 2021 года, когда букмекеры начали перечислять деньги спортивным структурам, последние в общей сложности получили уже более 90 млрд руб. Для ряда федераций букмекерские поступления превратились в основной источник дохода. Однако начиная со второго квартала 2025 года выплаты фактически прекратились. Возобновятся они не ранее ноября, когда заработает Российский спортивный фонд, в котором будет аккумулироваться большая часть поступлений от букмекеров на развитие отрасли. При этом, как отмечали выступающие, из необходимых для запуска процесса 11 нормативных актов на данный момент приняты только четыре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Геодакян / ТАСС Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За последние несколько лет отчисления букмекеров в адрес спортивных федераций и лиг превратились в один из ключевых источников дохода для большинства из них. Об этом говорили участники начавшегося в понедельник в Москве форума «Азартные игры: отчисления на спорт».

Как сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, у возглавляемой им структуры букмекерские деньги составляют 60–70% от всех доходов. По его словам, это позволило финансировать множество проектов, выделив на них около 400 млн руб. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что с 2021 года, когда букмекеры начали отчислять средства федерациям (изначально речь шла о 1,5% от выручки, в 2024 году показатель составил 2%, а к 2028 году достигнет 2,5%), отчисления, получаемые биатлоном, заметно выросли. С 100 млн руб. в 2021 году до 300 млн руб. в 2024 году. Федерация бокса России, как заметил ее генеральный секретарь Александр Беспутин, за время действия программы получила 796 млн руб.

Поступления от букмекеров составили заметную долю и в бюджете Российского футбольного союза (РФС).

По словам генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, в разные годы речь шла о показателях в диапазоне от 15% до 30% доходной части бюджета. Другое дело, что РФС, отметил господин Митрофанов, имеет и другие солидные источники поступлений (от прямых контрактов со спонсорами) и даже прекращение букмекерского финансирования для футбольной структуры катастрофой не станет. Согласно данным РФС, в прошлом году организация получила 5,49 млрд руб. от букмекеров, что составило 15,5% от общей суммы целевых отчислений.

В общей сложности отчисления букмекеров в адрес спортивных структур в 2024 году составили 35,3 млрд руб. (в 2021 году — только 2 млрд руб.). В 2025 году, считает генеральный директор компании Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев, букмекеры могут перечислить уже 38 млрд руб.

В целом за время действия программы федерации и лиги получили от букмекеров 90 млрд руб.

Но что интересно: на данный момент федерации и лиги денег фактически не получают. По словам Андрея Кириленко, из-за этого РФБ, в последний раз получившей выплату от букмекеров еще в марте, пришлось поставить на паузу многие проекты. Александр Беспутин сообщил, что если в первом квартале 2025 боксерская федерация получила 99 млн руб., то во втором — только 900 тыс. руб. У СБР выплаты за второй квартал и вовсе составили 43 тыс. руб. «Если для футбола поступления от букмекеров, точнее их отсутствие, некритичны, то для нас это основной источник дохода»,— рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Такая же ситуация во многих других федерациях. Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов пояснил, что его вид спорта очень дорогой, при этом он вовсе не массовый. В мире, по словам господина Пегова, всего около 40 спортсменов топ-уровня, за которыми следят болельщики. Нетрудно заключить, что, как следствие, особой привлекательностью у спонсоров бобслей не пользуется. Так что до 85% бюджета федерации формируется именно за счет букмекерских отчислений.

Проблема с перечислением денег, как пояснил Алексей Грачев, в том, что все еще не готова нормативная база, регулирующая новую схему распределения средств. Президент РФ Владимир Путин минувшим летом подписал закон о создании Российского спортивного фонда (РСФ), который и будет аккумулировать отчисления от букмекеров и далее выделять средства федерациям. Но из необходимых для запуска процесса 11 нормативных подзаконных актов, сообщил господин Грачев, на данный момент подписаны только четыре. О причинах задержки Алексей Грачев затруднился рассказать, посоветовав обратиться к руководству Министерства спорта. Именно в управление этого ведомства передан РСФ. Как чуть позже пояснил первый заместитель министра спорта Одес Байсултанов, подзаконные акты находятся в разработке, но это сложная работа, поскольку федерации разные, со своими особенностями, и свести все в единую схему непросто.

Работа действительно непростая, учитывая, что речь идет не просто о смене агрегатора букмекерских отчислений, а о переходе на другую модель их распределения. ЕРАИ выплачивал средства федерациям исходя из того, как много денег ставили на события по их видам спорта. РСФ же намерен выделять деньги на конкурсной основе.

В августе в интервью “Ъ” министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что на запуск фонда нужно время.

«Мы создаем с нуля структуру, которая будет оперировать средствами, эквивалентными бюджету города-миллионника, десятками миллиардов рублей,— сказал он.— Сейчас фонд зарегистрирован, назначен гендиректор. Будет открыт счет, начнется подбор персонала, офис в «Лужниках» появится в начале сентября. Надо принять нормативную документацию, в том числе по попечительскому совету. Без попечительского совета принимать решения о распределении средств невозможно. Это серьезная работа. Поэтому до начала ноября рассчитывать, что мы перечислим всем средства за два квартала, не нужно». Министр Дегтярев также пояснил, что в этом году конкурсного распределения средств не будет. «Год мы закроем на бесконкурсной основе, как и обещали федерациям,— сказал он.— А что касается 2026 года, то я хочу послать федерациям четкий сигнал: планировать расходы нужно без учета средств из РСФ. Будет грантовая система, отбор. Шантажировать, шуметь, что мы же уже рассчитывали на букмекерские деньги, не получится. В 2025 году мы пошли на компромисс. 2026-й — никаких послаблений или транзитных потоков».

С такой схемой распределения средств согласился глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Он отметил, что некоторые федерации просто распределяют полученные деньги, некоторые и вовсе пускают их на увеличение зарплат руководству. «Нужна отчетность»,— констатировал господин Кремлев. Он также коснулся вопроса об отношении населения к букмекерам. Социологические опросы показывают, что почти треть граждан считают, что этот бизнес надо запретить. «На самом ведь деле люди имеют ввиду, что они против нелегальных букмекеров. Они повсюду в интернете. Оборот теневого сектора огромный. И на 60% это украинские ресурсы. Туда просто людей заманивают, обманывают. С этим надо бороться, вводя наказание за продвижение таких ресурсов, вплоть до уголовного»,— считает господин Кремлев.

В свете вышесказанного актуальным, по мнению участников форума, является вопрос защиты граждан.

Не только от ставок на нелегальных ресурсах, но и от такого заболевания, как лудомания. Государство, со своей стороны, вводит механизм назначения самозапрета на участие в азартных играх: соответствующий закон в Госдуме прошел первое чтение, и ожидается, что он будет принят до конца года. Плюс, как сообщил председатель комитета по молодежной политике Госдумы Артем Метелев, в ближайшее время на рассмотрение парламента будет внесен законопроект о введении для букмекерских компаний специального отчисления в размере 0,1% от оборота на борьбу с игровой зависимостью.

Впрочем, как отметил советник генерального директора FONBET Николай Оганезов, есть некоторые сложности в оценке реального масштаба проблемы. Он пояснил, что достоверной статистики относительно того, сколько людей в РФ страдают лудоманией, нет. «Кто-то говорит о 15 тыс., кто-то сразу о 5 млн,—сказал он.—Что касается предложенного налога, то возникает вопрос: если мы не имеем статистики, то кому будут идти эти деньги? Каким лечебным учреждениям, кто их будет распределять. Если нет до сих пор клинических рекомендаций по лечению, то на что тогда пойдут эти деньги? Нужно двигаться последовательно. Сначала принять закон о самозапрете на игру, оценить его эффективность, собрать статистику и потом уже думать о следующих шагах».

Александр Петров