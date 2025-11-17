«Центр борьбы с лудоманией»: букмекеры стали зарабатывать в 12 раз больше за последние пять лет

За последние пять лет прибыль букмекерских контор в России выросла в 12,6 раза. Об этом «Постньюс» заявил исполнительный директор «Центра борьбы с лудоманией» (ЦБСЛ) Андрей Ходыков.

Прибыль легальных букмекерских контор за 2019 год составила 137,5 млн руб., а в 2024-м — рекордные 1,73 млрд руб., заявил господин Ходыков. По его словам, сейчас весь спорт финансируют букмекеры: их наименования несут команды, чемпионаты и стадионы. При этом «под удар маркетинга» и последующее вовлечение в азартные игры больше всего попадают дети, добавил Андрей Ходыков.

Букмекеры начали перечислять деньги спортивным структурам с 2021 года. С этого момента спортивная индустрия получила с этих отчислений более 90 млрд руб. В 2021 году спортивные структуры получили 2 млрд руб. от букмекеров, тогда как в 2024-м отчисления выросли до 35,3 млрд руб.

