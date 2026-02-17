«Белдорстрой» продолжит ремонт магистрали в Старом Осколе за 237 млн рублей

Победителем и единственным участником аукциона на ремонт участка дороги Магистраль 1-1 в Старооскольском горокруге Белгородской области стало местное ООО «Белдорстрой» Николая и Владимира (Николаевича) Степашовых. Эта компания уже занималась обновлением магистрали, новый контракт она получила по начальной цене в 237,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты. «Белдорстрою» предстоит отремонтировать 3,7 км дороги II категории с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Гарантия составит от трех месяцев до десяти лет в зависимости от объекта.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Белдорстрой» было зарегистрировано в Белгороде в ноябре 2004 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором является Николай Степашов, ему же принадлежит 51% компании. Остальные 49% — у Владимира (Николаевича) Степашова. За 2024 год «Белдорстрой» получил 4,7 млрд руб. выручки и 50 млн руб. чистой прибыли. С 2010 года компания забрала 1,1 тыс. госконтрактов на 72 млрд руб. в сумме.

В прошлом году «Белдорстрой» выиграл подряд на обновление участка Магистрали 1-1 длиной 6 км за 321,5 млн руб.

Алина Морозова