На ремонт участка дороги в белгородском Старом Осколе выделяют 237 млн рублей

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило аукцион на ремонт участка дороги Магистраль 1-1 в Старооскольском городском округе Белгородской области. Начальная цена контракта составляет 237,2 млн руб. Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит отремонтировать 3,7 км дороги II категории. В перечень работ входят обновление дорожной одежды, разделительной полосы, установка бортовых камней, барьерного ограждения, нанесение разметки и установка дорожных знаков. Исполнить обязательства по контракту нужно с 1 июня по 30 сентября 2026 года. Гарантия составит от трех месяцев до десяти лет в зависимости от объекта.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 5 февраля, итоги планируют подвести 9 февраля.

В прошлом году контракт на ремонт 6 км этой дороги получило местное ООО «Белдорстрой» Николая и Владимира (Николаевича) Степашовых, снизившее начальную цену контракта с 342 млн руб. до 321,5 млн руб.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал о старте четырех аукционов на обновление четырех белгородских дорог за 476 млн руб. в сумме.

Алина Морозова