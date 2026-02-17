Десять человек спасли из горящей многоэтажки на востоке Москвы

В квартире на четвертом этаже жилого дома на востоке Москвы произошел пожар. Из здания спасли десять человек, включая ребенка, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. По информации источника РЕН ТВ, при возгорании погиб котенок.

Собеседник телеканала уточнил, что сын владельцев квартиры не мог выбраться оттуда, поскольку дверь была закрыта снаружи. Он звал на помощь из раскрытого окна.

Сами владельцы уточнили, что пожар начался из-за старого телефона, который оставили на зарядке. Позднее огонь перекинулся на пятый и шестой этажи. Сейчас возгорание уже ликвидировано.