Свердловские депутаты поспорили о нарезке округов перед выборами в заксобрание

Заксобрание Свердловской области рассмотрело вопрос об утверждении новой схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов регионального парламента. Первый вице-спикер Дмитрий Жуков («Единая Россия»; ЕР) пояснил коллегам, что изменения связаны с необходимостью соблюдения требования о равном числе жителей на территориях, от которых избираются парламентарии. По данным облизбиркома, документ учитывает снижение средней нормы представительства на один мандат с 137 107 человек, утвержденной в 2016 году, до 132 686 уральцев с допустимым отклонением не более чем на 10%.

Выборы депутатов заксобрания Свердловской области проводятся по смешанной системе: 25 парламентариев избираются по единому округу (по партийным спискам), еще 25 — по одномандатным округам. В 2016 году в одномандатных округах победили 23 представителя от ЕР, один от «Российской партии пенсионеров за справедливость» и один самовыдвиженец, в 2021-м — 23 кандидата от ЕР, два от КПРФ.

Против обновленной схемы выступила фракция КПРФ. Ее руководитель Александр Ивачев заявил, что документ разработали с целью не допустить победу коммунистов на выборах по одномандатным округам. Депутат пояснил, что новая схема предполагает разделение единого Чкаловского округа (от которого избран господин Ивачев) на три части. «Уктус, где мы с жителями отстояли лесопарк, санаторий "Гортранса", который хотели перепрофилировать в исправительный центр ГУФСИН, и добились строительства школы №300, отходит Сысертскому округу. Ботаника, где наиболее сильна поддержка КПРФ, отходит Полевскому и Ревде, только вдумайтесь. Остальная часть, это Вторчермет, отходит к не самому близкому Академическому району. Никакой логики в нарезке нет, кроме вычленения отдельных участковых избирательных комиссий и подгонки результатов в угоду одной партии»,— сказал Александр Ивачев.

Коммунист добавил, что изменения затронули все округа, в которых кандидаты от партии набрали большее число голосов, чем представители от ЕР. «Округ, в котором победил Евгений Букреев, также расчленен на две части: Кировоград отошел к Верхней Пышме, Новоуральск — к Нижнему Тагилу. Аналогичная ситуация с Качканаром, где в 2021 году Габбас Даутов победи по одномандатному голосованию, этот город отрезан и передан в Серовский округ»,— пояснил руководитель фракции, призвав провести выборы с «настоящей конкуренцией идей без давления и манипуляций».

Выступление господина Ивачева не нашло поддержки среди депутатов от парламентской оппозиции. Руководитель фракции «Новые люди» Рант Краев подчеркнул, что перенарезка округов «разрушает застой». «Поэтому, наверное, коллеги и выступают против, не хотят. Перенарезка открывает пространство для новых идей, команд и лидеров. От этого в первую очередь выигрывают жители»,— заверил господин Краев.

К позиции «Новых людей» присоединился глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Армен Карапетян. «Я никогда не искал легких путей ни в политике, ни в жизни, ни в бизнесе, поэтому перенарезки меня никогда не пугали, наоборот, это давало стимул в большом бою выиграть. Если я и моя команда примем решение переизбираться, неважно от какой партии, победа будет за нами»,— отметил справоросс.

По итогам обсуждение в поддержку принятия обновленной схемы до 2036 года выступили 34 депутата, шесть парламентариев проголосовали «против». Одобренное постановление вступит в силу с 3 апреля 2026 года.

Избирательная комиссия Свердловской области представила новую схему одномандатных округов в январе. Существенно изменились границы территорий 16 действующих депутатов из 25, в том числе двух представителей КПРФ. По мнению экспертов, новая схема почти лишает оппозицию шансов победить в одномандатных округах.

Василий Алексеев