Акции VK начали расти после слухов о полной блокировке Telegram с 1 апреля

На Мосбирже акции VK (MOEX: VKCO) («ВКонтакте») росли более чем на 1,3%, следует из данных торговой площадки. Такой рост зафиксировали после слухов о блокировке Telegram с 1 апреля. По состоянию на 13:21 мск, стоимость бумаг росла на +1,47% и составляла 324 руб.

Сегодня Telegram-канал Baza со ссылкой на источники написал, что Роскомнадзор планирует полностью запретить Telegram в России с 1 апреля по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В РКН сообщили «Ъ», что ведомству «нечего добавить» к сделанным ранее заявлениям.

Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram 10 февраля. По данным «Ъ», время обработки запроса доменом сервиса выросло вдвое. Регулятор пообещал продолжить ограничения, если компания «не будет исполнять российское законодательство».

