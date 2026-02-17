Воронежская ГК «Агроэко» увеличила производство свинины на 9% в 2025 году

По итогам 2025 года свиноводческая группа компаний «Агроэко» Владимира Маслова (штаб-квартира в Воронеже, активы в Воронежской и Тульской областях) нарастила объем производства свинины на убой с 331 до 361 тыс. т. Прирост составил 30 тыс. т, или 9% к 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За счет динамики «Агроэко» по итогам 2025 года поднялась на пятое место в рейтинге производителей свинины в РФ (по итогам 2024-го — шестое), став в ранжировании, по оценке Национального союза свиноводов, «самой быстрорастущей компанией». Рейтинг был опубликован сегодня.

Основным фактором роста в ГК называют ввод новых мощностей. В 2025 году в Тульской области были запущены две площадки полного цикла, что позволило увеличить производственный потенциал холдинга. В 2026 году компания планирует ввод дополнительных объектов. В компании добавили, что положительная динамика также связана «с повышением эффективности действующих предприятий, в том числе за счет внедрения цифровых решений и оптимизации производственных процессов».

«Стратегическая цель «Агроэко» — выйти к 2028 году на объем производства более 500 тыс. т свинины в год. Рост объемов направлен на обеспечение собственных мощностей глубокой переработки и увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью»,— сказано в пресс-релизе ГК.

ГК «Агроэко» работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг объединяет 51 свиноводческую площадку, четыре комбикормовых завода, селекционно-генетический центр, растениеводческий кластер, автотранспортные предприятия, молочную ферму и комплекс, а также сеть фирменных магазинов. Консолидированные финансовые показатели ГК не раскрывает.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в феврале в структуре ГК изменился владелец крупного пакета в основном юрлице холдинга. Кипрская Agroeco Group Vrn Ltd. передала чуть меньше 23% долей российской структуре. Офшорные учредители с формальными долями в 1% пока остаются в двух других юрлицах с суммарным оборотом 15 млрд руб. Эксперты отмечают, что отказ от иностранной структуры позволит «Агроэко» снизить налоговые и валютные риски, упростить движение дивидендов внутри ГК и улучшить доступ к заемному финансированию.

Сергей Калашников