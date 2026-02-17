Владелице пансионата в Новой Москве назначили домашний арест после смерти пенсионеров

Суд в Москве отправил под домашний арест владелицу частного пансионата «Дом Пенино» в Новой Москве, где умерли три пенсионера. Ее обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом рассказали в столичном управлении СКР.

8 февраля департамент здравоохранения Москвы сообщил о вспышке ОРВИ в пансионате в Пенино. Изначально сообщалось о 12 госпитализированных. По версии следствия, фигурантка не уведомила Роспотребнадзор о работе учреждения. Проверка также выявила множество санитарно-эпидемиологических нарушений. В частности, у продуктов отсутствовали сопроводительные документы, а персонал трудился без медицинских книжек. При этом еду готовили на кухне, в которой одновременно шел ремонт.

В учреждении произошла вспышка пневмонии. По данным правоохранителей, пострадали 26 пенсионеров, трое умерли. Сотрудники Роспотребнадзора изъяли из пансионата почти 600 кг потенциально опасной еды и признали недопустимой работу учреждения. Для временного размещения 16 постояльцев создали оперативный штаб.

Никита Черненко