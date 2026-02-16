В Новой Москве у пансионата с больными пневмонией не оказалось лицензии

Частный пансионат в Новой Москве, где выявили пять случаев пневмонии у постояльцев, не имеет лицензии на медицинскую деятельность. Об этом сообщил столичный Роспотребнадзор по итогам санитарно-эпидемиологического расследования.

Речь идет о пансионате в деревне Пенино по адресу ул. Московская, д. 6. Пансионат находится в жилом доме. Он не уведомлял о начале предпринимательской деятельности, и лицензия на медицинскую деятельность у него отсутствует, следует из пресс-релиза Роспотребнадзора.

В ходе проверки были выявлены несколько нарушений — в частности, у персонала нет медицинских книжек, а отделка помещений в пищеблоке имеет множественные повреждения. Эпидемиологи изъяли из оборота 582,4 кг обезличенной пищевой продукции, «представляющей опасность для населения».

Создан оперативный штаб для решения вопросов размещения 16 постояльцев. В отношении ИП составлен протокол за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 ч.2 КоАП РФ). Материалы дела переданы в Троицкий суд.

О вспышке инфекции в частном пансионате в Новой Москве стало известно в январе. Более десяти проживающих в пансионате были госпитализированы. В начале февраля СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.