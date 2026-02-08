Роспотребнадзор начал проверку из-за вспышки ОРВИ в пансионате Новой Москвы

12 постояльцев пансионата в деревне Пенино Троицкого района Новой Москвы госпитализированы с симптомами ОРВИ. Роспотребнадзор начал эпидрасследование вместе с департаментом здравоохранения Москвы.

«Ситуация находится на контроле»,— указано в сообщении столичного управления Роспотребнадзора. Сейчас проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Источник РЕН ТВ сообщил, что речь идет о частном пансионате. Telegram-канал Mash утверждает, что у госпитализированных пенсионеров кишечная инфекция.