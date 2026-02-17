Этери Тутберидзе прорвалась к воспитаннице

Этери Тутберидзе получила возможность помогать российской фигуристке Аделии Петросян во время Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Сообщение о том, что госпожа Тутберидзе значится тренером Петросян, появилось в официальном профайле спортсменки на сайте Игр накануне. При этом выводить воспитанницу на соревнования она все же не сможет из-за аккредитации в качестве тренера грузинской команды.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Этери Тутберидзе сможет выступать в качестве тренера своей воспитанницы Аделии Петросян на стартующем 17 февраля турнире одиночниц. В профайле спортсменки госпожа Тутберидзе теперь значится как ее тренер. Среди наставников россиянки числятся также Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, который получил аккредитацию 14 февраля.

На олимпийском квалификационном турнире под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), который прошел в сентябре прошлого года в Пекине, Этери Тутберидзе было запрещено контактировать с Аделией Петросян.

Формально потому, что госпожа Тутберидзе была аккредитована как представитель сборной Грузии. В качестве наставника грузинской команды Этери Тутберидзе присутствует и на Олимпиаде. По мнению ISU, это было достаточным основанием отгородить российскую спортсменку от наставницы.

Однако в МОК посчитали иначе. Не исключено, что на позицию структуры повлиял пример французского тренера Бенуа Ришо. На прошлой неделе он попал в заголовки СМИ из-за того, что постоянно мелькал в кадре рядом с разными фигуристами из разных стран, всякий раз меняя форму.

В общей сложности, как выяснилось, господин Ришо является тренером или хореографом сразу 16 спортсменов (как одиночников, так и выступающих в парах), представляющих 13 стран. Среди его подопечных, что интересно, числился и грузинский фигурист Ника Эгадзе. Этери Тутберидзе присутствовала на Играх именно в качестве его тренера. Возникал вопрос: если господину Ришо позволено тренировать спортсменов из разных стран, почему этого нельзя делать Этери Тутберидзе?

По всей видимости, в ISU были против допуска российского тренера к работе с Петросян, но позиция МОК перевесила. В итоге ISU выпустил заявление, в котором фактически устранился от этой истории.

«Руководствуясь рекомендациями МОК, применимыми к владельцам паспортов России и Белоруссии, ISU стал одной из первых федераций, разрешивших ограниченному числу нейтральных спортсменов участвовать в соревнованиях на строгих условиях,— говорится в заявлении.— ISU разработал надежный ряд протоколов для проверки предлагаемых спортсменов и их вспомогательного персонала». Однако, отмечается в заявлении, «Олимпийские игры и связанные с ними правила являются ответственностью МОК».

Еще до старта Игр глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька выражал недовольство присутствием Этери Тутберидзе на Олимпиаде, вспомнив о допинговом скандале с Камилой Валиевой, еще одной воспитанницей госпожи Тутберидзе, на Играх в Пекине в 2022 году.

Однако господин Банька прямо признал, что причастность Этери Тутберидзе к случившемуся доказана не была. «Так что юридических оснований для ее отстранения нет»,— сказал он.

Между тем кое в чем позиции МОК и ISU все же совпадает. Этери Тутберидзе все же не сможет быть рядом с Аделией Петросян на выступлениях. Как заявили ТАСС в пресс-службе комитета, госпожа Тутберидзе «была аккредитована на зимние Олимпийские игры 2026 года по своему грузинскому паспорту в качестве тренера НОК Грузии». А «во время самих соревнований спортсменов могут тренировать только аккредитованные представители их команд».

Арнольд Кабанов