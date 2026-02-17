Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 16:10

Этери Тутберидзе прорвалась к воспитаннице

Знаменитый тренер сможет помогать Аделии Петросян на Олимпиаде

Этери Тутберидзе получила возможность помогать российской фигуристке Аделии Петросян во время Олимпиады в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Сообщение о том, что госпожа Тутберидзе значится тренером Петросян, появилось в официальном профайле спортсменки на сайте Игр накануне. При этом выводить воспитанницу на соревнования она все же не сможет из-за аккредитации в качестве тренера грузинской команды.

Аделия Петросян и Этери Тутберидзе

Аделия Петросян и Этери Тутберидзе

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Аделия Петросян и Этери Тутберидзе

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Этери Тутберидзе сможет выступать в качестве тренера своей воспитанницы Аделии Петросян на стартующем 17 февраля турнире одиночниц. В профайле спортсменки госпожа Тутберидзе теперь значится как ее тренер. Среди наставников россиянки числятся также Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, который получил аккредитацию 14 февраля.

На олимпийском квалификационном турнире под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), который прошел в сентябре прошлого года в Пекине, Этери Тутберидзе было запрещено контактировать с Аделией Петросян.

Формально потому, что госпожа Тутберидзе была аккредитована как представитель сборной Грузии. В качестве наставника грузинской команды Этери Тутберидзе присутствует и на Олимпиаде. По мнению ISU, это было достаточным основанием отгородить российскую спортсменку от наставницы.

Однако в МОК посчитали иначе. Не исключено, что на позицию структуры повлиял пример французского тренера Бенуа Ришо. На прошлой неделе он попал в заголовки СМИ из-за того, что постоянно мелькал в кадре рядом с разными фигуристами из разных стран, всякий раз меняя форму.

В общей сложности, как выяснилось, господин Ришо является тренером или хореографом сразу 16 спортсменов (как одиночников, так и выступающих в парах), представляющих 13 стран. Среди его подопечных, что интересно, числился и грузинский фигурист Ника Эгадзе. Этери Тутберидзе присутствовала на Играх именно в качестве его тренера. Возникал вопрос: если господину Ришо позволено тренировать спортсменов из разных стран, почему этого нельзя делать Этери Тутберидзе?

По всей видимости, в ISU были против допуска российского тренера к работе с Петросян, но позиция МОК перевесила. В итоге ISU выпустил заявление, в котором фактически устранился от этой истории.

«Руководствуясь рекомендациями МОК, применимыми к владельцам паспортов России и Белоруссии, ISU стал одной из первых федераций, разрешивших ограниченному числу нейтральных спортсменов участвовать в соревнованиях на строгих условиях,— говорится в заявлении.— ISU разработал надежный ряд протоколов для проверки предлагаемых спортсменов и их вспомогательного персонала». Однако, отмечается в заявлении, «Олимпийские игры и связанные с ними правила являются ответственностью МОК».

Еще до старта Игр глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька выражал недовольство присутствием Этери Тутберидзе на Олимпиаде, вспомнив о допинговом скандале с Камилой Валиевой, еще одной воспитанницей госпожи Тутберидзе, на Играх в Пекине в 2022 году.

Однако господин Банька прямо признал, что причастность Этери Тутберидзе к случившемуся доказана не была. «Так что юридических оснований для ее отстранения нет»,— сказал он.

Между тем кое в чем позиции МОК и ISU все же совпадает. Этери Тутберидзе все же не сможет быть рядом с Аделией Петросян на выступлениях. Как заявили ТАСС в пресс-службе комитета, госпожа Тутберидзе «была аккредитована на зимние Олимпийские игры 2026 года по своему грузинскому паспорту в качестве тренера НОК Грузии». А «во время самих соревнований спортсменов могут тренировать только аккредитованные представители их команд».

Арнольд Кабанов

Карьера Этери Тутберидзе

Этери Георгиевна Тутберидзе родилась в Москве 24 февраля 1974 года. Фигурным катанием начала заниматься в 4,5 года как одиночница, а после травмы позвоночника переключилась на спортивные танцы на льду. Несколько раз становилась призером этапов Кубка СССР

Этери Георгиевна Тутберидзе родилась в Москве 24 февраля 1974 года. Фигурным катанием начала заниматься в 4,5 года как одиночница, а после травмы позвоночника переключилась на спортивные танцы на льду. Несколько раз становилась призером этапов Кубка СССР

Фото: РИА Новости

В 1992 году переехала в США, где в течение пяти лет выступала в шоу Ice Capades, также работала там тренером. Спустя шесть лет вернулась в Россию. В 2008 году Этери Тутберидзе перешла на работу в СДЮСШОР № 37, которая в 2013 году была преобразована в отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта

В 1992 году переехала в США, где в течение пяти лет выступала в шоу Ice Capades, также работала там тренером. Спустя шесть лет вернулась в Россию. В 2008 году Этери Тутберидзе перешла на работу в СДЮСШОР № 37, которая в 2013 году была преобразована в отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта

Фото: РИА Новости

19 января 2014 года в Будапеште (Венгрия) на чемпионате Европы по фигурному катанию в составе сборной России на пьедестал попали сразу два ученика тренера Этери Тутберидзе — Юлия Липницкая выиграла золото, а Сергей Воронов (на фото) серебро

19 января 2014 года в Будапеште (Венгрия) на чемпионате Европы по фигурному катанию в составе сборной России на пьедестал попали сразу два ученика тренера Этери Тутберидзе — Юлия Липницкая выиграла золото, а Сергей Воронов (на фото) серебро

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В 2007-2018 годах воспитанницей Тутберидзе была Евгения Медведева (на фото справа). Фигуристка является двукратным серебряным призером Олимпиады 2018 года и двукратной чемпионкой России, Европы и мира, а также двукратной победительницей финалов Гран-при

В 2007-2018 годах воспитанницей Тутберидзе была Евгения Медведева (на фото справа). Фигуристка является двукратным серебряным призером Олимпиады 2018 года и двукратной чемпионкой России, Европы и мира, а также двукратной победительницей финалов Гран-при

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

Воспитанница Тутберидзе Юлия Липницкая (на фото) в 2014 году стала серебряным призером чемпионата мира, а на Олимпиаде в Сочи в командном турнире завоевала золото. Так она стала самой юной олимпийской чемпионкой-одиночницей по фигурному катанию

Воспитанница Тутберидзе Юлия Липницкая (на фото) в 2014 году стала серебряным призером чемпионата мира, а на Олимпиаде в Сочи в командном турнире завоевала золото. Так она стала самой юной олимпийской чемпионкой-одиночницей по фигурному катанию

Фото: РИА Новости

На Олимпиаде 2018 года золото в личных соревнованиях взяла еще одна воспитанница Этери Тутберидзе Алина Загитова (на фото справа). Также она стала серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Является золотым и серебряным призером чемпионатов Европы (2018, 2019) и чемпионкой России 2018 года. Загитова стала стала первой россиянкой, завоевавшей все главные титулы в мировом фигурном катании

На Олимпиаде 2018 года золото в личных соревнованиях взяла еще одна воспитанница Этери Тутберидзе Алина Загитова (на фото справа). Также она стала серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. Является золотым и серебряным призером чемпионатов Европы (2018, 2019) и чемпионкой России 2018 года. Загитова стала стала первой россиянкой, завоевавшей все главные титулы в мировом фигурном катании

Фото: РИА Новости

«Гордость не то чувство, которое должен испытывать тренер. Просто отрадно, что проделанная работа не прошла зря» &lt;br>На фото слева направо: Евгения Медведева, комментатор Дмитрий Губерниев, Этери Тутберидзе и Алина Загитова

«Гордость не то чувство, которое должен испытывать тренер. Просто отрадно, что проделанная работа не прошла зря»
На фото слева направо: Евгения Медведева, комментатор Дмитрий Губерниев, Этери Тутберидзе и Алина Загитова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Александра Трусова — победительница первенства России среди юниоров (2019). Также фигуристка взяла золото на чемпионате мира среди юниоров (2018), золото (2017) и серебро (2018) финала юниорского Гран-при. Она первой в истории женского катания исполнила четверные лутц и тулуп. Трусова также стала серебряным призером Олимписких игр 2022 года &lt;br>На фото слева направо: Этери Тутберидзе, Александра Трусова и тренер Сергей Дудаков

Александра Трусова — победительница первенства России среди юниоров (2019). Также фигуристка взяла золото на чемпионате мира среди юниоров (2018), золото (2017) и серебро (2018) финала юниорского Гран-при. Она первой в истории женского катания исполнила четверные лутц и тулуп. Трусова также стала серебряным призером Олимписких игр 2022 года
На фото слева направо: Этери Тутберидзе, Александра Трусова и тренер Сергей Дудаков

Фото: РИА Новости

Еще одна воспитанница Тутберидзе Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России 2019 года в Саранске. Также в числе воспитанников — Адьян Питкеев, Морис Квителашвили, Владислав Тарасенко, Илья Скирда, Элизабет Турсынбаева, Полина Цурская. Тутберидзе Награждена орденами Почета, за «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Ее дочь Диана Дэвис также занимается фигурным катанием &lt;br>На фото: президент Владимир Путин награждает тренера орденом Почета

Еще одна воспитанница Тутберидзе Анна Щербакова стала победительницей чемпионата России 2019 года в Саранске. Также в числе воспитанников — Адьян Питкеев, Морис Квителашвили, Владислав Тарасенко, Илья Скирда, Элизабет Турсынбаева, Полина Цурская. Тутберидзе Награждена орденами Почета, за «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Ее дочь Диана Дэвис также занимается фигурным катанием
На фото: президент Владимир Путин награждает тренера орденом Почета

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Бывшая ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная — чемпионка Европы (2020), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призер (2017) финала юношеского Гран-при, дважды бронзовый призер чемпионата России (2018, 2019), победительница финала Кубка России (2018) &lt;br>На фото слева направо на втором плане: Алена Канышева, Алена Косторная, Этери Тутберидзе

Бывшая ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная — чемпионка Европы (2020), серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призер (2017) финала юношеского Гран-при, дважды бронзовый призер чемпионата России (2018, 2019), победительница финала Кубка России (2018)
На фото слева направо на втором плане: Алена Канышева, Алена Косторная, Этери Тутберидзе

Фото: РИА Новости

Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева (в центре) — чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020. Победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021. Олимпийская чемпионка в командном турнире и чемпионка Европы 2022 года. Последние два результата аннулированы из-за дисквалификации спортсменки за допинг. Это решение еще может быть обжаловано

Ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева (в центре) — чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020. Победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021. Олимпийская чемпионка в командном турнире и чемпионка Европы 2022 года. Последние два результата аннулированы из-за дисквалификации спортсменки за допинг. Это решение еще может быть обжаловано

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

1 / 11

