В Пятигорске отменили режим ЧС после устранения аварии на водоводе

Власти Пятигорска отменили режим чрезвычайной ситуации после устранения аварии на подводящем водоводе и начала восстановления водоснабжения в городе. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

Решение о снятии режима ЧС муниципального уровня в связи с ликвидацией аварии приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

«Авария на подводящем водоводе ликвидирована, водоснабжение в городе восстанавливается»,— заявил мэр.

Подача воды происходит медленными темпами во избежание гидроударов на городских сетях и их повреждения. В настоящее время давление в сети недостаточно для подачи воды на верхние этажи в части микрорайона Белая Ромашка.

В поселках Энергетик и станице Константиновской вода должна поступить к вечеру. В поселках Нижнеподкумский и Средний Подкумок восстановление водоснабжения запланировано на ночь и утро следующего дня.

В районах без водоснабжения организован подвоз воды. Заявки на доставку можно оставить через территориальные службы.

Подача воды временно остановлена в четверг, 12 февраля, в Ессентуках, Железноводске, Лермонтове, Минеральных Водах, Пятигорске, а также в Минераловодском и Предгорном округах. Прокуратура взяла на контроль восстановление водоснабжения.

Тат Гаспарян