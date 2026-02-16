Прокуратура взяла на контроль восстановление водоснабжения КМВ

В Ставропольском крае прокуратура взяла на контроль восстановление водоснабжения в регионе Кавказские Минеральные Воды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, подача воды временно остановлена в Ессентуках, Железноводске, Лермонтове, Минеральных Водах, Пятигорске, а также в Минераловодском и Предгорном округах. Причиной стала авария на подающем водоводе. Особое внимание уделяется организации бесперебойного водоснабжения объектов социальной инфраструктуры и подвозу воды жителям.

В Ставропольском крае открыли горячую линию, по которой граждане могут обратиться по всем фактам бездействия органов власти и ресурсоснабжающих организаций в период устранения аварии.

Константин Соловьев