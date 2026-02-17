Песков: переговоры по Украине в Женеве начнутся в ближайшие часы

Переговоры делегаций России, США и Украины по мирному урегулированию в Женеве начнутся в ближайшие часы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они решают на месте. В течение пары часов точно начнутся»,— заявил господин Песков на брифинге. Представитель президента напомнил, что встреча пройдет в закрытом от прессы режиме.

По словам источника ТАСС, переговоры начнутся во второй половине дня, в районе 14:00 мск. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Женеву сегодня утром.