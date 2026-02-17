IRIB: Иран на переговорах с США настаивает на сохранении программы обогащения урана

Переговоры Ирана и США в Женеве сосредоточены на вопросах ядерной программы Тегерана и снятия введенных против него санкций, сообщила гостелерадиокомпания IRIB. По ее данным, иранские дипломаты, в том числе, настаивают на сохранении в стране программы обогащения урана, которую Вашингтон требует свернуть.

Сегодня пройдет второй раунд ирано-американских переговоров о деэскалации ситуации на Ближнем Востоке. По данным СМИ, во время встречи в Швейцарии иранская делегация представит детальный план, как американские компании могли бы войти в иранскую нефтегазовую отрасль. Такое сотрудничество не устроит Израиль, который выдвигает Ирану ультимативные требования, касающиеся его ядерной и ракетной программ.

Подробности — в материале «Ъ» «Иран готов откупиться от операции США».