ЦБ пообещал вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике в 2027 году

Банк России вернется к нейтральной денежно-кредитной политике в течение 2027 года. Об этом сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин на конференции «Макромастерская: актуальные вопросы макроэкономики и перспективные направления регионального экономического анализа».

ЦБ РФ в июле 2024 года повысил оценку нейтральной ставки с 6-7% до 7,5-8,5%. Господин Заботкин отметил, что для снижения ставки до такого показателя с нынешних 15,5% необходимы низкие инфляционные ожидания. «Здесь новости за январь и февраль обнадеживающие,... инфляционные опасения населения не возросли (в январе.— “Ъ”), а ожидания бизнеса, которые подросли в январе, вернулись (в феврале.— “Ъ”) к средним значениям за 2025 год»,— сказал журналистам господин Заботкин (цитата по «Интерфаксу»).

13 февраля регулятор снизил ключевую ставку с 16% до 15,5%. Прогноз средней ключевой ставки в 2026 году ЦБ уточнил — теперь это 13,5–14,5% вместо ожидавшихся ранее 13–15%. Глава Минэкономики Максим Решетников прогнозировал замедление российской экономики в первом полугодии 2026-го. Он полагает, что ее восстановление, «в лучшем случае», начнется в конце года или в начале 2027-го.

