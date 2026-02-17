Контейнерные перевозки на КрасЖД в январе упали на 17,7%

Красноярская железная дорога (КрасЖД) в январе 2026 года перевезла 15,5 тыс. контейнеров ДФЭ. По сравнению с тем же периодом 2025 года показатель снизился на 17,7%, сообщили в КрасЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Количество отправленных груженых контейнеров составило 11,4 тыс. ДФЭ (+1,8%), в том числе на экспорт — 10,7 тыс. ДФЭ (+6,9%).

Основной объем контейнерных перевозок пришелся на цветные металлы (4,5 тыс. ДФЭ) и лесные грузы (4,3 тыс. ДФЭ). Всего в контейнерах перевезено 207,8 тыс. т различных грузов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2025 году КрасЖД перевезла в контейнерах 2,8 млн т грузов (+10,7%). Всего по магистрали за год было перевезено 166,7 тыс. груженых контейнеров.

Михаил Кичанов