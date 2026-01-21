Перевозки грузов в контейнерах на КрасЖД выросли на 10,7% в 2025 году

Красноярская железная дорога (КрасЖД, филиал РЖД) в 2025 году перевезла в контейнерах 2,8 млн т грузов. Это на 10,7% больше, чем за 2024 год. Всего по магистрали было перевезено 166,7 тыс. груженых контейнеров, рассказали в КрасЖД.

Внутри страны было отправлено 16,9 тыс. груженых контейнеров (+9,3%), на экспорт — 149,8 тыс. (+7,1%).

Лидерами по объемам стали лесные грузы (92,5 тыс.) и цветные металлы (42,4 тыс.). Лидерами по динамике оказались цветная руда и серное сырье (рост в 3,3 раза) и сборные грузы (рост в 1,6 раза).

Как писал «Ъ-Сибирь», погрузка на КрасЖД в 2025 году снизилась на 2,2%, до 78,6 млн т. Наибольшая динамика зафиксирована в погрузке угля, железной и марганцевой руды, а также зерна.

Михаил Кичанов