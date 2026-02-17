Чем известен Рубен Варданян

17 февраля Бакинский военный суд приговорил к 20 годам тюрьмы бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна. Подробности биографии бизнесмена и политика — в справке «Ъ».

Фото: Из личного архива Рубена Варданяна

Варданян Рубен Карленович родился 25 мая 1968 года в Ереване. В 1985 году переехал в Москву, в 1992-м с отличием окончил экономический факультет МГУ. Прошел бизнес-курсы в Италии, Франции и США.

В 1991 году стал одним из основателей инвестиционной компании «Тройка Диалог», в которой занял пост начальника отдела по первичному размещению ценных бумаг. Одним из первых в России получил лицензию для работы на фондовом рынке — под порядковым номером 3. С 1992 года возглавлял «Тройку Диалог» в разных должностях.

Одновременно в 2002–2004 годах был гендиректором, в 2004–2005 годах — председателем совета директоров ОАО «Росгосстрах». Также возглавлял совет директоров армянского Америабанка, входил в советы директоров АвтоВАЗа, КамАЗа, НОВАТЭКа, «СИБУР Холдинга» и Standard Bank. Был одним из основателей и президентом московской школы управления «Сколково». Входил в совет по конкурентоспособности и предпринимательству при правительстве.

В 2011 году Сбербанк купил «Тройку Диалог» за $1 млрд, компания стала частью групп «Сбербанка России» и начала работать под брендом Sberbank CIB. После продажи компании господин Варданян до 2015 года был соруководителем Sberbank CIB, советником президента и председателя правления Сбербанка.

В 2013 году вместе с управляющим директором и экс-партнером «Тройки Диалог» Михаилом Бройтманом создал инвестиционную компанию «Варданян, Бройтман и партнеры».

Неоднократно высказывался в поддержку Нагорного Карабаха. В октябре 2020 года попросил президента России Владимира Путина помочь в решении конфликта. В сентябре 2022-го отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах где был назначен главой правительства этой непризнанной республики.

В 2021 году занимал 116-е место в рейтинге богатейших российских бизнесменов Forbes Russia. В 2023-м Forbes оценивал его состояние в $1,2 млрд.

В феврале 2023 года был освобожден от должности. Отставка была одним из ключевых требований Азербайджана для разблокировки Лачинского коридора. 19 сентября того же года Азербайджан начал новые боевые действия в Нагорном Карабахе, 27 сентября господин Варданян был задержан, а затем арестован азербайджанскими военными. На следующий день ему предъявили обвинение по статьям о финансировании терроризма, об участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований и о незаконном пересечении госграницы.

В 2024 году был выдвинут на Нобелевскую премию мира за «развитие мирных инициатив» и помощь людям во время конфликта Армении и Азербайджана.

Активно занимался благотворительностью, реализовал несколько гуманитарных проектов в Армении. В 2006–2012 годах входил в совет фонда Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. В 2008-м был одним из инициаторов проекта реконструкции Татевского монастыря в Армении. В 2014-м году открыл в Армении школу-пансион для талантливых подростков UWC Dilijan College.

Женат, четверо детей.