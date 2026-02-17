Суд в Баку приговорил Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы

Бакинский военный суд приговорил к 20 годам тюрьмы бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Рубена Варданяна, сообщает агентство «Азертадж». Гособвинение запрашивало для него пожизненное лишение свободы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рубен Варданян

Суд признал Рубена Варданяна виновным по более чем 15 статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Среди них — планирование и ведение агрессивной войны (ст. 100), нарушение законов и обычаев войны (ст. 115), терроризм (ст. 214), пытки (ст. 113), наемничество (ст. 114).

10 февраля Рубен Варданян выступил в суде с последним словом. Он запретил выступать адвокату с доводами защиты. «Я сделаю все, чтобы еще при нашей жизни, при моей, я надеюсь, жизни, три руководителя трех сторон, которые были участниками конфликта, возложили бы цветы к могилам… и извинились бы перед всеми матерями за погибших детей, — сказал он в последнем слове. — Не боюсь никакого наказания или решения и готов принять его совершенно спокойно».

«Все, кто лично знает Рубена или профессионально с ним взаимодействовал, понимают абсурдность и несостоятельность предъявленных ему обвинений, — говорится в заявлении семьи господина Варданяна (есть у «Ъ»). — Мы продолжим добиваться освобождения Рубена и армянских заключенных, удерживаемых по политически мотивированным основаниям».

Рубену Варданяну 57 лет. Закончил эмономфак МГУ, проходил курсы в бизнес-школах при Гарварде и Стэнфорде. Возглавлял российскую инвесткомпанию «Тройка Диалог», входил в советы директоров, экспертные и консультативные советы многих российских компаний — например, «КамАЗ», «АвтоВАЗ», «Сибир холдинг», НОВАТЭК.

В июне 2021 года Рубен Варданян получил гражданство Армении. В сентябре 2022 года отказался от гражданства РФ. В октябре того же года возглавил правительство непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Он покинул этот пост в феврале 2023 года, но оставался в НКР до тех пор, пока Азербайджан не получил контроль над территорией в результате военной операции. 27 сентября того же года Рубен Варданян попытался уехать из Нагорного Карабаха, но при выезде его задержали азербайджанские силовики. Вскоре были задержаны еще 15 человек из числа военно-политических руководителей НКР. В начале февраля им вынесли приговор по аналогичным обвинениям, некоторые получили пожизненный срок.