CNN: министр армии США прибыл в Женеву на переговоры по Украине
Министр армии США Дэниель Дрисколл и командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич находятся в Женеве для участия в трехсторонних переговорах по Украине. Об этом сообщила репортер телеканала CNN Хейли Бритцки со ссылкой на источники.
Министр армии США Дэниель Дрисколл (слева)
Фото: Mark Schiefelbein / AP
«Дэн Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич находятся в Женеве с американской делегацией для участия в переговорах по Украине и России», — написала госпожа Бритцки в X. По словам ее источника в правительстве США, Белый дом сохраняет оптимизм и ждет скорейшего разрешения российско-украинского конфликта.
Третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 17-18 февраля. Два предыдущих раунда проходили в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры затронут более широкий спектр тем, в том числе территориальный вопрос.