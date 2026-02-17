CNN: министр армии США прибыл в Женеву на переговоры по Украине

Министр армии США Дэниель Дрисколл и командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич находятся в Женеве для участия в трехсторонних переговорах по Украине. Об этом сообщила репортер телеканала CNN Хейли Бритцки со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр армии США Дэниель Дрисколл (слева)

Фото: Mark Schiefelbein / AP Министр армии США Дэниель Дрисколл (слева)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

«Дэн Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич находятся в Женеве с американской делегацией для участия в переговорах по Украине и России», — написала госпожа Бритцки в X. По словам ее источника в правительстве США, Белый дом сохраняет оптимизм и ждет скорейшего разрешения российско-украинского конфликта.

Третий раунд переговоров между Россией, США и Украиной пройдет 17-18 февраля. Два предыдущих раунда проходили в Абу-Даби 23-24 января и 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры затронут более широкий спектр тем, в том числе территориальный вопрос.