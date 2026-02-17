ФСБ и МВД провели обыски в Челябинской области и Дагестане по делу этнической ОПГ

Сотрудники ФСБ и МВД провели обыски у этнической организованной преступной группы (ОПГ) в Дагестане и Челябинской области, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в силовых структурах. Силовики задержали главу ОПГ и его пособников.

Следственные действия прошли в двух регионах по ранее возбужденным полицией семи уголовным делам. По данным правоохранительных органов, ОПГ причастна к вымогательствам, разбоям и грабежам. Силовики провели 22 обыска в местах проживания и деятельности членов преступной группы, сообщил источник. Они изъяли запрещенные и незаконные предметы и вещества, а также крупные суммы денег.

По данным источника, задержанные связаны с челябинским преступным сообществом «Артаковские». Его предполагаемый лидер Артак Варосян находится в СИЗО с 28 ноября 2025 года. Он обвиняется в особо крупном вымогательстве под угрозой применения насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам преступной деятельности фигурантов и избрании им меры пресечения.

В декабре 2025 года сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали более 10 предполагаемых участников преступной группировки «Артаковские». Среди них — приближенный к лидеру сообщества Артаку Варосяну Денис Дубровских.