ФСБ задержала более 10 предполагаемых участников челябинской ОПГ «Артаковские»

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали более 10 предполагаемых участников преступной группировки «Артаковские». Среди них приближенный к лидеру сообщества Артаку Варосяну Денис Дубровских, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ходе расследования ранее возбужденных ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области уголовных дел 9 декабря прошли оперативно-следственные действия в региональном центре и за его пределами. В том числе проведены обыски в домах более 10 участников ОПГ.

«Выявлены запрещенные и незаконные к обороту предметы и вещества. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам преступной деятельности фигурантов, избрании им меры пресечения, а также установлению их преступных связей в органах госвласти и правоохранительных структурах региона»,— сообщил собеседник.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце ноября стало известно о задержании предполагаемого лидера межэтнической преступной группировки «Артаковские» Артака Варосяна. Он обвиняется в особо крупном вымогательстве под угрозой применения насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). 28 ноября Центральный районный суд Челябинска заключил его под стражу до 26 января 2026 года.