Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФСБ задержала более 10 предполагаемых участников челябинской ОПГ «Артаковские»

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали более 10 предполагаемых участников преступной группировки «Артаковские». Среди них приближенный к лидеру сообщества Артаку Варосяну Денис Дубровских, сообщил «Ъ-Южный Урал» источник в правоохранительных органах.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ходе расследования ранее возбужденных ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области уголовных дел 9 декабря прошли оперативно-следственные действия в региональном центре и за его пределами. В том числе проведены обыски в домах более 10 участников ОПГ.

«Выявлены запрещенные и незаконные к обороту предметы и вещества. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам преступной деятельности фигурантов, избрании им меры пресечения, а также установлению их преступных связей в органах госвласти и правоохранительных структурах региона»,— сообщил собеседник.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце ноября стало известно о задержании предполагаемого лидера межэтнической преступной группировки «Артаковские» Артака Варосяна. Он обвиняется в особо крупном вымогательстве под угрозой применения насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). 28 ноября Центральный районный суд Челябинска заключил его под стражу до 26 января 2026 года.

Новости компаний Все